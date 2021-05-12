羅馬網賽／「還要打多久？」 約克維奇情緒失控怒嗆主審

「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）在羅馬大師賽32強，以6比3、7比6(5)擊退美國對手佛里茲（Taylor Fritz），而此戰第二盤一度因雨而中斷，約克維奇卻面露不耐煩，更是在主審喊出暫停前怒吼，「你還想要打多久？」，也讓過往壞脾氣再度表露無遺。

約克維奇在首盤以6比3取得聽牌優勢，但次盤遭佛里茲頑強抵抗，也讓約克維奇心情更加煩躁，在局數5比4領先、又是在自己發球局時，被佛里茲破發追平比分。

而此時現場的雨勢逐漸擴大，情緒明顯受到影響的約克維奇對著主審怒吼，「你還想要打多久？我已經問你3次了，你都沒確認場上情況。」而隨後主審則是喊停比賽，3小時後才恢復進行，冷靜下來的約克維奇也在比賽開始之際，在網前向主審道歉，並強調這是不好的行為，主審也相當大氣接受約克維奇道歉。

雙方在次盤進入搶七，約克維奇雖然一度以4比5落後，但隨即頂住壓力連拿3分奪勝，順利搶下16搶賽門票，不過以往個性相當衝動的約克維奇，此戰怒嗆主審行為勢必會被放大檢視。