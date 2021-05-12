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全大運／疫情中照飆速 「蝶王」王冠閎再破全國達A標
110年台南全大運雖緊急「閉門」舉行，不影響台灣師大「蝶王」王冠閎飆速，他上午就在主攻的男子200公尺蝶式預賽有出1分57秒39的大會新紀錄，下午決賽更飆出1分54秒77，除再度達到東京奧運A標，也推進自己保持的全國紀錄。
200公尺蝶式的東奧A標是1分56秒48，王冠閎2019年8月的FINA世界青年錦標賽就以1分56秒48剛好達標，同年的全運會再游出1分55秒72全國新紀錄，今天不但推進成績，且進步將近1秒，連教頭黃智勇都喊驚奇，他說：「早上就覺得冠閎狀況不錯，沒有特別加速就有1分57秒，有預感會再達A標、破全國，但沒想到會破那麼多！」
黃智勇提到，去年愛徒參加職業聯賽ISL國際游泳聯盟，和世界一級好手競爭下提升不少，整個團隊都很有收穫，「主要是世界觀的提升，有比賽就知道自己的不足，今年有再延續氣勢。」
王冠閎前天100公尺蝶式已破全國紀錄，今天再締造第2項全國紀錄，東華大學黃國庭也在1500公尺自由式游出15分21秒73的全國新猷，泳池畔「破」聲不斷。
全大運今年由成功大學做東，14日舉行開幕典禮，游泳賽程在開幕前先登場，卻遇疫情突然升溫，今天開始的所有賽事都不開放觀眾入場。
行政院院長蘇貞昌今天也特別到成功大學視察，並指示召開運動競賽小組委員會諮詢會議。會中決議，全大運依循第二級防疫規範，在安全措施下繼續辦理，若是中央流行疫情指揮中心宣布益情升級為第三級，將立即停止各賽事，並由各競賽種類技術委員會絕決定停止時間點，接續視疫情變化狀況，今年9月底前擇期辦理。
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