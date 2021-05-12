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一旦進入疫情三級 全大運將全面停辦

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
疫情影響，全國大專院校運動會一波多折，成大發言人李俊璋說，目前疫情仍然是二級，賽事照常舉辦。記者修瑞瑩／攝影
疫情影響，全國大專院校運動會一波多折，成大發言人李俊璋說，目前疫情仍然是二級，賽事照常舉辦。記者修瑞瑩／攝影

今年在成大舉辦的全國大專院校運動會，受到疫情影響，一波多折，成大下午宣布，目前疫情仍然是二級，賽事照常舉辦，但是開幕及閉幕典禮超前部署，縮小規模，未來一旦疫情進入三級，馬上停止所有比賽。

上午一度傳出消息，中央疫情指揮中心可能會宣布疫情進入三級，但隨即又表示暫時維持二級，成大決定與體育署、大專體總等單位，先緊急討論一旦進入三級，各項因應措施。

成大下午四點舉辦記者會公布最新訊息，目前疫情仍停留在二級，但擔心可能隨時會變成三級，將隨時與體育署等單位滾動檢討，發布三級就停辦所有比賽。

為了超前部署因應， 14日晚間舉辦的開幕典禮將縮小規模，不僅選手不進場，裁判宣誓原本21人，也減少到兩人，閉幕典禮情也縮小，一旦三級全部停辦。

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