自行車／雲嘉南推三大經典路線 7月浪漫開騎

2021是自行車旅遊年，交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處舉辦「2021極點慢旅-極西點國聖港燈塔暨雲嘉南濱海經典小鎮自行車慢遊活動」，嚴選3大經典路線，與車友相約7月探訪雲嘉南美景。

3大經典路線分別是7月18日率先登場的「浪漫雙教堂自行車慢遊活動」、8月29日的「雲林濱海小鎮自行車慢遊活動」，以及9月25日的「極點慢旅-極西點國聖港燈塔自行車騎遊活動」。

嘉義縣文化觀光局許有仁局長表示，感謝雲嘉南管理處於嘉義布袋高跟鞋辦理「浪漫雙教堂自行車慢遊活動」，嘉義除了這條路線之外，我們另外也推薦大林、民雄以及朴子自行車道，嘉義縣有三個國家風景區包含阿里山管理處、雲嘉南管理處與西拉雅管理處，嘉義縣政府會積極與三個管理處配合推展觀光。

雲嘉南管理處徐振能處長指出，活動今天開始報名，每場活動各有領騎嘉賓小禎（胡盈禎）、佩甄、小嫻（黃瑜嫻）與騎士們互動外，活動現場還結合觀光圈在地美食與農特產品市集，連續報名參加3場活動者，還可收集到雲嘉南3面專屬獎牌。

浪漫雙教堂自行車慢遊活動將帶領參加車友從嘉義布袋的高跟鞋教堂出發，騎乘至台南北門的水晶教堂，歡迎夫妻、情侶及即將步入禮堂的新人們，組團穿著婚紗或情侶裝報名參加，感受白色雲嘉南景點中最浪漫的幸福氛圍。

雲林濱海小鎮自行車慢遊活動從口湖遊客中心出發，途經雲林縣口湖鄉及四湖鄉濱海景點，體會討海人的日常、魚塭、濕地、沿海風情；騎遊在四湖黑森林自行車道，彷彿身歷德國黑森林的悠然之中。

壓軸登場的極西點國聖港燈塔自行車夕陽騎遊活動，活動現場還有小騎士交通安全營（兒童考駕照），騎完後可以順道大啖新鮮美味在地海產，親子同樂享受自行車旅遊樂趣。