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竹市小小將破大會紀錄 全國小學田徑錦標賽奪2金1銀2銅

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
在女子組3000公尺競走項目，載熙國小學生賴禹安更以9秒50之差打破大會紀錄，非常不容易。圖／市府提供
在女子組3000公尺競走項目，載熙國小學生賴禹安更以9秒50之差打破大會紀錄，非常不容易。圖／市府提供

110年全國小學田徑錦標賽新竹市再創佳績，共有51位選手參賽，獲得2金1銀2銅，在女子組3000公尺競走項目，載熙國小學生賴禹安更以9秒50之差打破大會紀錄，非常不容易。

教育處代理處長沈靜濤指出，本次2金1銀2銅成績，2金是載熙國小學生林大崴(小男3000競走)及賴禹安(小女3000競走)，1銀則是關東國小學生曾宇弘(小男3000競走)、二銅為朝山國小學生江奕憲(小男鉛球)及大庄國小江宜玲(小女鉛球)。

110年全國小學田徑錦標賽歷年皆由新竹市中小學體育促進會於賽會前2個月進行大規模的培訓。中小學體育促進會理事長陳進豐說，許多項目在小學時期都仰賴教練特殊專長，竹市的培訓方式為集合各田徑專長的教練統一訓練，透過分組讓小選手們能與同儕良性競爭，激發出不服輸的潛能，讓所有的小選手能獲得平常校內沒有接觸過的訓練方式。

本次奪下3000公尺競走金牌，走出15分08秒19破大會紀錄的賴禹安說，訓練的過程中真的的辛苦，只能咬牙與內心的自己喊話加油，這次能拿到金牌要感謝每天給予鼓勵和指導的教練彭鎮達。

彭鎮達說，竹市透過專業的教練團在培訓過程中及參考選手近年的最佳成績，從各校的田徑項目中挑選出菁英，聘任相關專長教練進行短期的集訓，這樣資源密集投入的培訓方式，讓所有的小選手能夠用最短的時間獲得最專業的訓練，在賽場上表現出最佳成績。

教育處指出，竹市國小到高中都表現優異，已110年全中運新竹市代表隊田徑項目就榮獲4金3銀2銅，成德高中田徑隊更拿下高男組的田徑總錦標冠軍，今年則於基層選手訓練站田徑項目投入新台幣550萬元，另有5位田徑專任運動教練，從各個不同方向提升竹市的田賽培訓力。

110年全國小學田徑錦標賽新竹市再創佳績，共有51位選手參賽，獲得2金1銀2銅。圖／市府提供
110年全國小學田徑錦標賽新竹市再創佳績，共有51位選手參賽，獲得2金1銀2銅。圖／市府提供

田徑 全中運

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