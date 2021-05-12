焦點人物／ 擊劍甜心 程昕：失敗永遠不可怕

104年–107年全大運女子鈍劍個人四連霸；2018年台灣新猷的攀上世界排名77名；同年2018年第十八屆印尼雅加達亞運女子鈍劍個人賽闖進八強；2019年亞洲U23擊劍錦標賽女子鈍劍團體賽獲銀牌、個人銅牌；今年3月剛刺下國內女子鈍劍項目積分排名第一。她，是擊劍甜心 程昕CHENG HSIN：「失敗永遠不可怕，享受訓練與比賽的過程更美好。」

凡事不怕起步晚、只怕有心人

自幼在森林小學長大，運動細胞發達，國中曾為花式滑冰選手，到高中才考進育成高中體育班，開始接觸擊劍。不過最初是練軍刀，後來是因當時全運會的台北市鈍劍代表名額有缺人，教練希望她能夠轉練項目代表出賽而成了運動員人生的轉捩點。

程昕第一次參加滑冰比賽與父親開心合影。

擊劍三大劍種各自差異頗大，她認為鈍劍與軍刀最大差別是鈍劍用刺的，而軍刀是用砍的。但共同的魅力在於場上跟對手的應對，永遠沒辦法完全知道對手在想什麼，只能透過觀察猜測，她最喜歡能成功的在場上設計戰術並執行完成。

2021年第一次擊劍全國排名賽，程昕(圖右)登上女子鈍劍的寶座，順利奪冠。

她剛進體育班時因為同學大部份都有擊劍底子，顯得自己進度有些跟不上，受了不少挫折，雖然對自己的能力心生懷疑，但不輕言放棄的個性，使她歷經7年的磨練後，成為台灣鈍劍一姐，世界排名攀上台灣新猷的77名。

程昕榮獲台北市109年運動有功人員–傑出運動選手

身為運動員最重要的是「心理素質」 樂觀正面的態度去面對挫折

高中三年從八強都沒進的菜鳥選手，到升高三那年同時在全運會與全中運奪得雙面金牌的超強潛力國手，從此也幾乎成為中華代表隊團體賽中不動的最後一棒。她認為突飛猛進的成長，關鍵在龐大的壓力，激發她最深層的潛力，一再讓台灣擊劍被世界看見。

台灣擊劍首次派出鈍劍項目代表參賽2018年亞運，程昕個人賽闖進八強。

面對壓力她有一套讓自己維持內心穩定的方法，就是利用記事本，紀錄每場比賽狀況與情緒，當遇到內心不安或壓力大時，就會拿出來看幾分鐘，有如為自己打一針強心劑。她明白運動員越是要往更高的境界邁進，強大的「心理素質」非常重要。

與新北市鈍劍好手謹蔓私交非常好，相互競爭、成長。

遇到挫折時，她堅信自己的目標，告訴自己是過程考驗，跨過去就好，沒有什麼過不去，沒有什麼是做不到的。感謝「蔡爸爸」教練為她全心付出、瞻前顧後程昕的擊劍之路，除了有一位永遠支持我的媽媽，陪她渡過挫折、低潮，一起分享榮耀時刻，還有一位在擊劍過程中扮演最重要的角色 #蔡志雄 教練，在她個人社群上也時常看到師徒的合照，可看出他們深厚的革命情感。

2019年亞洲U23擊劍錦標賽女子鈍劍團體賽獲銀牌、個人銅牌，與教練合影。

蔡教練不僅傳授擊劍技術，對選手的品格、態度也要求頗高，但也總是無怨無悔的付出，過去出國比賽還沒有防護員，也還不知如何面對國際賽時，對程昕來說他就像爸爸般的細心照護選手們，去年榮獲「台北市109年運動有功人員–傑出運動教練」，實至名歸。她感謝地說：「因為有你，才有精彩的擊劍人生。」

程昕與蔡志雄教練同獲台北市109年運動有功人員–傑出運動員與教練。

擊劍不只是運動，教會她的兩件事

擊劍在歐洲已發展非常長的時間，從1896年第一屆奧運開辦至今，每屆都有舉辦且從不間斷的項目，但在台灣仍非常冷門，她希望有機會能讓更多人認識這項運動。

蔡曉晴、楊謹蔓、雷淯茹、程昕（左至右），與隊友的好感情。

對她而言，擊劍使她學到面對困難時如何堅持下去，並教會她「沒有空手就能擁有的成就，需要不斷累積努力付出。」沒有永遠的贏家卻有永遠堅持的運動員，這才是競技運動最美的地方。

為台北市奪下108年全運會女子個人鈍劍銀牌、團體賽金牌

愛上烘焙 斜槓《2H甜點》開張囉！

平時訓練之餘，除了曾和其他運動交流，她第二個興趣就是做甜點。在國訓中心時無心插柳，參加幾次手作課、烘焙課等活動，放假時找高雄的姑姑一起做餅乾，慢慢對烘焙產生興趣，手藝也獲得許多的肯定。去年盛暑，終於個人甜點工作室「2H Dessert／2H 甜點」成立，Hsin×Healthy的兩個H，希望大家對甜點不是甜蜜的負擔，而是想將幸福傳遞出去的健康點心。

做甜點是她的第二興趣，開啟擊劍運動員的甜點人生

追夢奧運 享受訓練與比賽的過程

擊劍與甜點都是她目前熱愛的事，重點在「時間分配」，奧運仍是身為運動員夢寐以求的殿堂，還是期許自己能在實踐對甜點的熱愛外，更一圓心中的奧運夢。

4月25日東京奧運亞洲區外卡資格賽獲得第五名作收。

而4月底剛比完東京奧運亞洲區外卡資格賽，最終獲得第五名，確認無法晉級東京奧運，但她非常樂觀正面，在個人社群寫下：「第五名充滿著勇氣、努力與汗水，感謝那個奮不顧身的自己，失敗永遠不可怕，因為享受訓練與比賽的過程更美好。謝謝隊友，從來不曾用『結果』來定義我，而是肯定我努力的過程，你們永遠是我最大的後盾！」讓人佩服超強大的心理素質，相信她的未來仍有無限可能，加油～

採訪、編輯：Yuli

圖片來源：擊劍甜心 程昕 CHENG HSIN

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