Challenge Taiwan 初鐵奪得分一！「KONA混障隊」成為亮點

「愛運動動無礙」36 位選手全數完賽！（圖片來源：國立臺灣師範大學特殊教育學系）

有愛，無礙！

不久前才落幕的 Challenge Taiwan 國際鐵人三項賽事，對於參賽選手來說，滿滿的正向能量仍迴盪不已，從雪片般飛舞的完賽心得便可見一斑；就連沒有參與賽事的跑友們，看著一篇又一篇激勵人心的心得文，不禁也在心中埋下一粒種子，自己想想身邊是不是有人默默開始游泳啦～然而，當天賽場上有一群人，他們完賽後的感動，以及奪得佳績的成就感與所有選手無異，但在賽前的規劃與準備卻花上更多的時間與心力﹐他們是臺師大特教系系主任姜義村教授領軍的「愛運動動無礙」團隊，36 位選手一個也沒落單，全數完賽！

成為亮點

姜教授自 2019 年起帶領身心障礙者參加鐵人賽事，2019 Garmin LAVA TRI 鐵人賽大鵬灣站時雖僅有 3 位選手，卻是一個令人難忘的開端。時隔 10 個月的 2020 IRONMAN 70.3 Taiwan 國際鐵人賽，姜教授展開組隊參賽的冒險旅程，看起來大膽的行動，實際上背後是花費許多時間與心力堆砌而成，包括賽前帶所有選手跑過一遍賽程，以及反覆確認每位選手的身體狀況。同年底的 2020 富邦金控 LAVA TRI 鐵人賽大鵬灣站，姜教授不僅再次組隊參賽，且受主辦單位邀請擔任形象代言，儼然是整場賽事的最大亮點！

總 7 隊伍榮耀地一起衝破線（圖片來源：國立臺灣師範大學特殊教育學系）

說起帶隊經驗，相較過往所帶領的競技選手，姜教授現在較少得與失的壓力，身障選手著重於自我挑戰與實現。值得一提的是，一般選手可能會為了賽事安排與積分考量選擇先棄賽，而這些日子以來，從未有一位身障選手揚言放棄，他們總是全力以赴並堅持到底！也因為有了先前幾次賽事經驗，姜教授更能掌握風險所在，並提前去應對。

儘管持續有新成員加入，但多為有經驗的運動員，甚至是職業選手，因此賽事風險相對降低。而身為帶領者兼教練，姜教授必定會在賽前先了解所有選手的訓練情況，也會視情況叮嚀提醒，像是游泳項目需先去適應開放水域，或是定期追蹤訓練量。除此之外，姜教授還身負一項大任——組隊，小至每一位選手的身體狀況與運動表現，大至每一隊都順利完賽的最佳組合，這些都在他的運籌帷幄之中。

混障力量大

姜教授的組隊概念其實很簡單，就是截長補短，以每隊皆順利完賽為最高原則。「混障」意指混合各種障別組成的隊伍，因為諧音而自帶幽默，每位身障選手都各有各的強弱，透過組隊接力方式，找到最有利的節奏。此次組隊參加 CT，雖有許多初鐵選手，可姜教授不但不掛心，反而得到許多意外驚喜！

雅慧（肢障）與宛錚（聽障）都是負責游泳項目，前者為台東當地教師，備賽期間活水湖好比她家灶咖，天天都去練泳；而宛錚則是團隊中游最快的高手，游出與頂尖選手相當的好成績，她也是標準的選手性格，認真的態度令人佩服！而初鐵便拿下分組第一的梓盈（聽障）與俊哲（聽障），是一對互補的組合。俊哲同時也是該組跑步第一，本身即為田徑選手的他，所認知的跑步賽事就是要拚個你死我活，但參賽 CT 過程中發現原來跑步也可以這麼輕鬆、歡樂！

梓盈明明是初次參與團隊，卻讓人感覺已是舊識，從頭到尾扮演稱職的應援角色，對團隊也很有認同感。因為團隊中有許多聽障選手，大家都很習慣耐心對話、慢慢溝通，這對俊哲來說也是以往未有的互動，而這些細節都顯示這是充滿溫暖的團隊。

左起為丞逸、榮玉、梓盈、冠霖，以及蹲著的鴻霖（圖片來源：國立臺灣師範大學特殊教育學系）

在眾多隊伍中，卻也有一支帶著趣味的組合，即集結鴻霖、翰霖與冠霖（視障）的「三霖奇蹟」。其中，鴻霖是跆拳道選手出身，個性較急，此次負責游泳項目，也同時身兼陪跑員；冠霖是輔導老師，個性溫吞，相較之下，兩人好比急驚風遇上慢郎中。原本令人有些擔心的組合，卻因為鴻霖前陣子經歷車禍，以及家人生病等生命事件，讓他意識到生命無常，凡事無須太急，而復健的過程中也對「陪伴」有所體悟，在這些生命安排之下，讓這個組合達成意想不到的融合。

鴻霖陪伴冠霖跑到 10 點，堅持到底！（圖片來源：國立臺灣師範大學特殊教育學系）

最後，真真切切的奇蹟發生，當聽障籃球、自由車國手詠智（聽障）遇上兩位 50 歲大叔，一位是跑馬配速員、一位是昔日的泳隊選手，出乎意料地上凸台、拿下總 7！詠智是從聽障籃球轉自行車，之前於自行車賽事中曾有重大車禍，故答應家人轉為跑步、越野跑。而這次重返自行車項目，原是受到家人反對，但因鐵人三項以公路為主，也不似環台賽兇猛，可避免撞車的風險。更重要的是，他的太太看見「愛運動動無礙」整個推動過程中，先生是很快樂的。詠智現在也訓練游泳，朝向個人賽前進，畢竟能獨立完成三項還是別具意義。

個人突破

一般的自行車競賽中，選手間會有領騎與跟車的配合，藉由合作使賽程更順利，也有助表現。但在鐵人三項的規則中，並不允許跟車與輪車，即便爆胎了也要自己去解決，這是一種精神指標，期勉每位選手能獨立迎向挑戰，畢竟生命的難題始終得自己去面對。此回有兩位聽障選手參加個人賽，分別是榮玉與丞逸。有「抽筋女王」封號的榮玉，上次挑戰個人賽時儘管抽筋痛到哭，還是高喊著要繼續比賽，這回她完全沒有抽筋地完賽，可見她漸漸找到競速與身體補給之間的平衡。丞逸因為第一次挑戰個人賽，而游泳又非他強項，因為過於擔心表現而變得焦慮，甚至影響日常行動。

當提到丞逸時，姜教授不禁激動起來，原來他在前一天試泳時遺落自己的隊服（圖片來源：國立臺灣師範大學特殊教育學系）

國展（視障）這次出賽 CT 已扛起自行車與跑步，現正投入游泳訓練，預計今年 9 月初次挑戰個人賽，且是跟隨姜教授出國比賽。子祥（肢障）則因為兩個禮拜後將赴日本參賽，以累積帕奧積分，故此次志在共同參與，選擇較不會影響身體狀況的游泳項目。

姜教授擔任國展的領航員，一起追風！（圖片來源：國立臺灣師範大學特殊教育學系）

讓世界看見我們的存在

姜教授的理念為，鐵人三項是難度相對高的運動賽事，若身障選手可以先征服它，其他運動賽事的推廣自然非難事。而近兩年的崛起，確實也可看出兩種影響，其一是身障者開始有動力嘗試，團隊間開始揪團嘗試各項運動。其次，更多賽事開始歡迎身障者參與。

事實上，改變一個文化需要很長的時間，姜教授團隊致力扮演示範角色，近日也嘗試觸及小鐵人，及早建立觀念。而未來的 10 年間，姜教授對團隊有所期許。首先，組一隊或帶幾位選手站上國際舞台，目標當然是鐵人三項的夢想地——KONA，重點是不使用外卡或身障名額的特權，而是讓選手成績達到水準，不求達到最頂尖，但得訓練到有一定能力時再去參賽。最後，教授不希望愛運動反造成家人缺席的缺憾，反而要藉由運動凝聚情感，讓家人、孩子都一起運動，身障者的家人也兼顧健康，透過鐵人三項自我健康檢測。

姜教授現在開始邀請身障選手的家人一同參與鐵人三項，而他自己正是模範標竿，從小就讓孩子們接觸運動之外，這回 CT 賽事更是一家四口全員出動。回想起來，姜教授總看起來非常熱情、充滿能量，但他卻說自己其實很悲觀，特別是這個社會看待身障族群的方式。但他選擇「歸零對社會的期待，也因此只要有一點溫暖與支持，就能感到滿足！」而他常告訴選手的是「我可以對你很好，但你不要以為其他人也會這樣對待你。」社會缺乏溫暖也無妨，只要我們彼此靠近便能凝聚溫度，並且「藉由努力，讓世界看見我們的存在」。

儘管前路顛簸，但我們是最溫暖的團隊～（圖片來源：國立臺灣師範大學特殊教育學系）

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