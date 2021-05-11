全大運桌球混雙 世界排名第1林昀儒、鄭怡靜聯合摘金
全大運桌球項目11日進行最後一天賽事，經過一番廝殺，由世界排名第1、代表輔仁大學的「黃金混雙」林昀儒與鄭怡靜，以3比1拍退台北市大的黎昕陽與李婉瑄、順利奪冠，這是林昀儒、鄭怡靜首度搭配參加全大運即摘金。
此外，台灣體大李佳陞、廖振珽2大王牌合體，繼去年全大運桌球男雙奪冠之後，今年又再度衛冕成功，聯手登上公開男生組雙打賽的冠軍寶座。
今年在成功大學舉辦的全大運，賽事從8日開始，游泳項目以200公尺混合式達到A標成績取得奧運門票的我國游泳選手王星皓，11日代表台灣體大出賽表現亮眼，在公開男生組游泳200公尺混合式決賽游出1:59.62的成績，突破大會紀錄。
泳池畔「最佳女選手」台灣科大徐安，10日在公開女生組游泳200公尺仰式，以2:18.26的成績突破大會紀錄，奪下金牌，11日在公開女生組游泳50公尺仰式，又以29.25的成績再次超越自我刷新紀錄，連續兩天摘金。
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