全大運／取消一般民眾進場 高接觸項目每小時消毒

受到國內新增7例本土案例且感染源不明影響，體育署今天宣布，本周在台南成大開幕的全國大專校院運動會所有賽事仍將如期舉行，不過將會取消一般民眾進場，並會依照指揮中心要求落實防疫工作，確保選手權益與安全。

全大運14日將在台南成大開幕，不過不少賽事都已經陸續展開賽程，今天國內爆發7例本土案例後，防疫等級也提升至2級，原則將停止舉辦室外500人以上、室內100人以上活動。

體育署學校體育組組長蔡忠益表示，在全大運當初提交並獲得指揮中心核准的防疫計畫中就有提到，當防疫等級提到二級（出現感染源不明的本土案例）後，將會提升兩大防疫措施，包括選手間較低機率接觸性項目，將嚴格執行基本防疫措施，確實落實社交距離，非參賽選手與裁判之賽事人員應全程配戴口罩，身分證足跡人員管制系統，體溫量測、消毒，入場檢核TOCC完成並通過之頁面，人流管制、總量管制（各項活動限制室外不超過500人、室內不超過100人）。

屬於選手間高機率接觸性項目則除了基本防疫措施外，八項賽事（游泳、 跆拳道（對打）、柔道、空手道、 擊劍、拳擊、橄欖球、角力）在賽事中場時監控測量選手體溫，並每小時場館內消毒一次。

蔡忠益強調，目前大會朝著取消一般民眾進場，只開放持證人員進場的方向進行，以落實室外500人、室內100人以下的規定，包括在成大田徑場舉行的開幕典禮以及在成大成功廳舉行的閉幕典禮都會比照辦理，並且由大會評估是否減少表演人數。