網球／「這跟巡迴賽不一樣」 錦織圭籲舉辦東奧要審慎討論

日本第4波疫情傳出全面擴散，已從都會區蔓延到地方城鎮，在母國疫情逐漸升溫之際，目前正在義大利參加羅馬大師賽的日本網球一哥錦織圭，也在近日受訪時呼籲日本政府，對是否舉辦奧運來進行討論。

錦織圭昨(10)日以6比3、6比4擊敗當地選手佛格尼尼（Fabio Fognini）晉級第二輪，今日在國際記者會中，錦織圭被問到是否該舉辦東京奧運時回應，「我不知道他們到底在想些什麼，東奧組委會想打造與外界隔絕的『泡泡』，但這很不容易，我也不知道他們該怎麼做。如果能如願完成『泡泡』，但對於進行比賽也是有風險，尤其考量到日本國內的狀況，我認為必須觀察全世界的局勢。」

去年8月曾感染新冠病毒的錦織圭強調，選手村是最容易感染病毒的地方，一旦有人染疫，整座選手村的選手恐將無法出賽，「病毒是很容易擴散的，奧運跟這種100多位選手參加的網球巡迴賽並不相同。」

有望代表日本首度參賽奧運的女單好手大阪直美，也附和錦織圭的言論，「如果讓人們處在一個危險的情況，或是讓他們感到不舒服，對於是否舉辦奧運會，我認為需要深度討論。以我的立場，當然希望奧運能夠舉行，因為我是一名運動員，這也是我一生一直在等待的。」