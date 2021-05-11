快訊

六例本土感染源不明 防疫專家黃立民：已是多點爆發

澎湖防疫升級！賴峰偉：花火節6月8日前場次暫停

全大運桌球／林昀儒轉大人 鄭怡靜：他能承擔更多責任

中央社 / 台南11日電
輔仁大學桌球好手鄭怡靜（右）、林昀儒（左）11日在全大運公開混合組桌球混合雙打賽中，以3比1擊敗台北市大對手，拿下金牌。 中央社
輔仁大學桌球好手鄭怡靜（右）、林昀儒（左）11日在全大運公開混合組桌球混合雙打賽中，以3比1擊敗台北市大對手，拿下金牌。 中央社

過去身形單薄的林昀儒近來大了一號，除了體態上的改變，思想也變得更成熟，隊友鄭怡靜最清楚小老弟的轉變，「他轉大人了，在球場上他也能承擔更多的責任」。

世界排名第一的「黃金混雙」林昀儒與鄭怡靜，2人今天代表輔仁大學在110全國大專院校運動會桌球混雙金牌戰，以3比1拍退台北市大的黎昕陽與李婉瑄、順利摘金。

林昀儒表示，今年從中國返台後，歷經21天隔離讓他胖了7.5公斤，整整大了一號，他搞笑地說，體重增加不打緊，要命的是增加的全是脂肪，而不是肌肉，因此近來他刻意調整，除維持正常訓練量，也刻意減少進食，目前已成功甩掉5公斤。

除了對自己體態的要求，林昀儒在場上也能適時向隊友提出建議，提醒隊友的心態要擺正，鄭怡靜解釋，有時候她出手太過猶豫，搭檔就會告訴她：「出手果斷一點，你要相信自己。」

林昀儒場上的提醒與鼓勵，也讓鄭怡靜覺得過去身邊的小男孩，如今已成了真正的男人，「他轉大人了，也讓我覺得在球場上，他能夠承擔更多的責任」。

聽到隊友的評價，林昀儒則是有些害羞地說：「她講得我都不好意思了」。

而全大運結束後，「黃金混雙」也將返回高雄國家運動訓練中心繼續備戰，教練鄭佳奇一度打算下午正常操兵訓練，林昀儒聽聞後則哀嚎，「我昨天就打了6場，就讓我們放個半天假也好吧」。

林昀儒 鄭怡靜 桌球

延伸閱讀

全大運／蝶王處女秀 寫意破全國

全大運／蝶王就是狂！王冠閎再破100蝶全國紀錄

桌球／林昀儒稱打球為防近視 鄭怡靜吐槽是行銷手法

桌球／林昀儒、鄭怡靜連兩站稱霸

相關新聞

全大運／取消一般民眾進場 高接觸項目每小時消毒

受到國內新增7例本土案例且感染源不明影響，體育署今天宣布，本周在台南成大開幕的全國大專校院運動會所有賽事仍將如期舉行，不...

網球／寶貝女兒無法隨行去東奧 小威不能接受

美國網壇傳奇小威廉絲（Serena Williams）在澳網後首度回歸賽場，本周將在羅馬女網賽亮相，開戰前被問到是否參加...

網球／「這跟巡迴賽不一樣」 錦織圭籲舉辦東奧要審慎討論

日本第4波疫情傳出全面擴散，已從都會區蔓延到地方城鎮，在母國疫情逐漸升溫之際，目前正在義大利參加羅馬大師賽的日本網球一哥錦織圭，也在近日受訪時呼籲日本政府，對是否舉辦奧運來進行討論。 錦織圭昨(10

影／全大運照常舉辦 有少數防疫風險高者不能進場

全台防疫進入第二階段，而全國大專院校運動會14日到18日將在台南舉辦，主辦的成功大學今天表示，比賽將照常舉行，但是全程不...

全大運桌球／林昀儒轉大人 鄭怡靜：他能承擔更多責任

過去身形單薄的林昀儒近來大了一號，除了體態上的改變，思想也變得更成熟，隊友鄭怡靜最清楚小老弟的轉變，「他轉大人了，在球場...

全大運桌球／鄭怡靜地主出賽壓力大 晚上兼美食嚮導

頂著桌球混雙世界第一光環，這次全大運鄭怡靜的挑戰卻是夜晚才開始，身為土生土長的台南人，在家鄉出賽讓她過著白天當選手，晚上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。