全大運桌球／林昀儒轉大人 鄭怡靜：他能承擔更多責任

過去身形單薄的林昀儒近來大了一號，除了體態上的改變，思想也變得更成熟，隊友鄭怡靜最清楚小老弟的轉變，「他轉大人了，在球場上他也能承擔更多的責任」。

世界排名第一的「黃金混雙」林昀儒與鄭怡靜，2人今天代表輔仁大學在110全國大專院校運動會桌球混雙金牌戰，以3比1拍退台北市大的黎昕陽與李婉瑄、順利摘金。

林昀儒表示，今年從中國返台後，歷經21天隔離讓他胖了7.5公斤，整整大了一號，他搞笑地說，體重增加不打緊，要命的是增加的全是脂肪，而不是肌肉，因此近來他刻意調整，除維持正常訓練量，也刻意減少進食，目前已成功甩掉5公斤。

除了對自己體態的要求，林昀儒在場上也能適時向隊友提出建議，提醒隊友的心態要擺正，鄭怡靜解釋，有時候她出手太過猶豫，搭檔就會告訴她：「出手果斷一點，你要相信自己。」

林昀儒場上的提醒與鼓勵，也讓鄭怡靜覺得過去身邊的小男孩，如今已成了真正的男人，「他轉大人了，也讓我覺得在球場上，他能夠承擔更多的責任」。

聽到隊友的評價，林昀儒則是有些害羞地說：「她講得我都不好意思了」。

而全大運結束後，「黃金混雙」也將返回高雄國家運動訓練中心繼續備戰，教練鄭佳奇一度打算下午正常操兵訓練，林昀儒聽聞後則哀嚎，「我昨天就打了6場，就讓我們放個半天假也好吧」。