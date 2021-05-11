全大運桌球／鄭怡靜地主出賽壓力大 晚上兼美食嚮導

頂著桌球混雙世界第一光環，這次全大運鄭怡靜的挑戰卻是夜晚才開始，身為土生土長的台南人，在家鄉出賽讓她過著白天當選手，晚上則得客串美食嚮導的雙重身分。

輔仁大學「黃金混雙」鄭怡靜與林昀儒今天在110全國大專校院運動會桌球混雙金牌戰，以3比1擊敗台北市大的黎昕陽與李婉瑄奪金。

由於常年在國家隊裡集訓，這次全大運讓鄭怡靜難得回家比賽，另一方面身為地主台南人，因此她也想藉由這次機會，把「美食之都」的口袋名單分享給隊友林昀儒和教練鄭佳奇，而每當接近晚餐時間，就讓她開始傷腦筋，林昀儒也會主動詢問：「今晚吃什麼。」

林昀儒透露，他來到台南最驚艷的美食就是牛肉鍋，他表示很多地方也有很棒的牛肉鍋，「但台南是便宜又好吃，以CP值來說堪稱全台第一」。

而鄭怡靜最想推薦的當地傳統美食「鱔魚意麵」，卻始終「滯銷」，她就說：「教練不敢吃鱔魚，又不喜歡吃太甜的東西，所以至今還沒機會帶他們去吃。」

此外由於在主場出賽，鄭怡靜的家人包括爸爸、媽媽和阿嬤都到現場幫她加油打氣，也讓她有些壓力，她說家人來看比賽，因此當然會希望打好比賽，把最好的一面展現出來。

今天鄭怡靜和林昀儒聯手摘金，賽後她也開心地說，因這次全大運讓她在台南待了6天，是她近來在老家待最久的一次，她除感謝比賽讓她回家，也希望未來台南可以多多承辦比賽。