快訊

六例本土感染源不明 防疫專家黃立民：已是多點爆發

澎湖防疫升級！賴峰偉：花火節6月8日前場次暫停

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全國小學田徑賽竹縣奪2金1銀1銅 跳遠破12年大會紀錄

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
寶石國小劉品辰在「國小男生跳遠」項目跳出漂亮的6米06成績，一舉打破懸掛12年的大會紀錄。圖／新竹縣政府提供
寶石國小劉品辰在「國小男生跳遠」項目跳出漂亮的6米06成績，一舉打破懸掛12年的大會紀錄。圖／新竹縣政府提供

新竹縣27校共69名選手，參加今年全國小學田徑錦標賽，抱回2金、1銀、1銅佳績，其中，寶石國小劉品辰在跳遠項目以6米06的成績，打破大會維持了12年的小學男子組跳遠記錄，拿下金牌，在跳高項目也摘銀。

縣府教育處表示，今年全國小學田徑錦標賽上週7、8日在新竹縣體育場舉辦，來自全國20個縣市、共766名選手同場競技，新竹縣拿下2金、1銀、1銅，是新竹縣近5年來表現最好的紀錄。

此次賽事新竹縣首面金牌由博愛國小吳凱頎奪下，吳凱頎在「國小男生鉛球」項目，以15米78成績擊敗其他選手；第二面金牌則是寶石國小劉品辰拿下。

劉品辰在「國小男生跳遠」項目跳出漂亮的6米06成績，一舉打破懸掛12年的大會紀錄，同時也在「國小男生跳高」項目表現亮眼，以1米69拿下銀牌。

光明國小王家妘則在「國小女生跳遠」項目中，跳出4米94佳績，替新竹縣代表隊再收穫1張銅牌；新竹縣代表隊在這次賽會中還獲得「團體總錦標男子組第6名」。

寶石國小劉品辰在「國小男生跳遠」項目跳出漂亮的6米06成績，一舉打破懸掛12年的大會紀錄。圖／新竹縣政府提供
寶石國小劉品辰在「國小男生跳遠」項目跳出漂亮的6米06成績，一舉打破懸掛12年的大會紀錄。圖／新竹縣政府提供
新竹縣27校共69名選手，參加今年全國小學田徑錦標賽，抱回2金、1銀、1銅佳績。圖／新竹縣政府提供
新竹縣27校共69名選手，參加今年全國小學田徑錦標賽，抱回2金、1銀、1銅佳績。圖／新竹縣政府提供
博愛國小吳凱頎在「國小男生鉛球」項目，以15米78成績擊敗其他選手，拿下金牌。圖／新竹縣政府提供
博愛國小吳凱頎在「國小男生鉛球」項目，以15米78成績擊敗其他選手，拿下金牌。圖／新竹縣政府提供

田徑

延伸閱讀

竹縣學子到外地讀高中比例高 議員盼增加在地就讀誘因

竹縣興建縣立生命紀念園區 預計2023年6月前動工

竹縣總圖總經費增至6.8億 最快2023年完工啟用

降低電動自行車事故發生率 竹縣跨機關聯合稽查

相關新聞

全大運／取消一般民眾進場 高接觸項目每小時消毒

受到國內新增7例本土案例且感染源不明影響，體育署今天宣布，本周在台南成大開幕的全國大專校院運動會所有賽事仍將如期舉行，不...

網球／寶貝女兒無法隨行去東奧 小威不能接受

美國網壇傳奇小威廉絲（Serena Williams）在澳網後首度回歸賽場，本周將在羅馬女網賽亮相，開戰前被問到是否參加...

網球／「這跟巡迴賽不一樣」 錦織圭籲舉辦東奧要審慎討論

日本第4波疫情傳出全面擴散，已從都會區蔓延到地方城鎮，在母國疫情逐漸升溫之際，目前正在義大利參加羅馬大師賽的日本網球一哥錦織圭，也在近日受訪時呼籲日本政府，對是否舉辦奧運來進行討論。 錦織圭昨(10

影／全大運照常舉辦 有少數防疫風險高者不能進場

全台防疫進入第二階段，而全國大專院校運動會14日到18日將在台南舉辦，主辦的成功大學今天表示，比賽將照常舉行，但是全程不...

全大運桌球／林昀儒轉大人 鄭怡靜：他能承擔更多責任

過去身形單薄的林昀儒近來大了一號，除了體態上的改變，思想也變得更成熟，隊友鄭怡靜最清楚小老弟的轉變，「他轉大人了，在球場...

全大運桌球／鄭怡靜地主出賽壓力大 晚上兼美食嚮導

頂著桌球混雙世界第一光環，這次全大運鄭怡靜的挑戰卻是夜晚才開始，身為土生土長的台南人，在家鄉出賽讓她過著白天當選手，晚上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。