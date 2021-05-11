全國小學田徑賽竹縣奪2金1銀1銅 跳遠破12年大會紀錄

新竹縣27校共69名選手，參加今年全國小學田徑錦標賽，抱回2金、1銀、1銅佳績，其中，寶石國小劉品辰在跳遠項目以6米06的成績，打破大會維持了12年的小學男子組跳遠記錄，拿下金牌，在跳高項目也摘銀。

縣府教育處表示，今年全國小學田徑錦標賽上週7、8日在新竹縣體育場舉辦，來自全國20個縣市、共766名選手同場競技，新竹縣拿下2金、1銀、1銅，是新竹縣近5年來表現最好的紀錄。

此次賽事新竹縣首面金牌由博愛國小吳凱頎奪下，吳凱頎在「國小男生鉛球」項目，以15米78成績擊敗其他選手；第二面金牌則是寶石國小劉品辰拿下。

劉品辰在「國小男生跳遠」項目跳出漂亮的6米06成績，一舉打破懸掛12年的大會紀錄，同時也在「國小男生跳高」項目表現亮眼，以1米69拿下銀牌。