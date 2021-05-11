東奧／澳洲開始讓代表團接種疫苗

中央社 / 布里斯本10日綜合外電報導
東京奧運將在7月23日登場。 法新社
東京奧運將在7月23日登場。 法新社

東京奧運將在7月23日登場，澳洲代表團今天開始接種2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗。3度征戰奧運的女泳將康貝爾（Cate Campbell）為此鬆了口氣。

法新社報導，澳洲雖是全球防疫最成功的國家之一，但疫苗接種進度卻遠遠落後政府自訂的時程表。

如今坎培拉（Canberra）當局同意，將讓所有前往日本的運動員快速通關接種疫苗，但他們也面臨插隊的指控。

即將4度出征奧運的康貝爾，是今天率先施打疫苗的運動員之一。

在布里斯本（Brisbane）的昆士蘭體育學院（Queensland Academy of Sport）接種完疫苗後，康貝爾告訴記者，他們將在東京面臨未知情況，施打疫苗讓他們卸下心頭重擔。

澳洲將派出約2000名運動員和工作人員，參與東京奧運暨帕拉林匹克運動會（Paralympics），官員預期當中多數人都會到全國各地疫苗注射中心接種。

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