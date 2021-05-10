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全大運／蝶王就是狂！王冠閎再破100蝶全國紀錄

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
王冠閎破全國紀錄。 擷圖自王冠閎臉書
王冠閎破全國紀錄。 擷圖自王冠閎臉書

去年在職業聯賽ISL國際游泳聯盟大放異彩，拿到東京奧運門票的「蝶王」王冠閎，今天獻出全大運處女秀，早上100公尺蝶式他就游出破大會紀錄的52秒98，晚上進行的決賽再催速，游出52秒19的全國新猷，將全中運3年橫掃18金的氣勢延續到大學舞台。

去年成為台師大新鮮人的王冠閎，和台體大的王星皓都拿到東奧游泳門票，成110年成功大學主辦的全大運池畔焦點；身為100公尺和200公尺蝶式全國紀錄保持人，王冠閎今天立刻展現「蝶王」風采，上午先破100公尺蝶式大會，決賽再破全國，改寫自己109年全運會游出的52秒68全國紀錄。

100公尺蝶式的東奧A標是51秒96，王冠閎拿到東奧門票的200公尺蝶式，全大運賽程安排在12日舉行，王冠閎另會在13日舉行的200公尺自由式出賽。

今年全大運14日舉行開幕儀式，今天已經有包括游泳和桌球等賽程登場；除王冠閎首日就破全國紀錄，男子50公尺蛙式紀錄保持人吳浚鋒今天預賽就游出平自己紀錄的27秒94，決賽再飆出27秒84的全國新猷，將去年自己全大運游出的全國紀錄送進歷史，也為台師大再進帳金牌一面。

桌球混雙世界排名高居第一的林昀儒／鄭怡靜，今天也代表輔仁大學聯手出擊，難得國內合拍的「黃金混雙」今天連過3關，且都是直落3拿下勝利，輕鬆打進混雙4強。

王冠閎 桌球 林昀儒

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