網球／被慶祝禮炮嚇一跳 莎芭蓮卡差點摔了冠軍盃

女單世界排名第四的莎芭蓮卡(Aryna Sabalenka)昨天(9日)在馬德里公開賽驚天擊敗第一種子芭蒂(Ashleigh Barty),也喜迎本季第2座、職業生涯第10座巡迴賽女單冠軍,不過在頒獎階段有個小插曲,她被來自天花板的禮炮嚇到,還差點將手中的獎盃脫手而出。

莎芭蓮卡在馬德里公開賽決賽與芭蒂激戰3盤,最終以6:0、3:6、6:4戰勝,終結了現任世界球后在紅土賽場的16場連勝記錄,在賽後的頒獎典禮,彩帶伴隨著禮炮的巨響從天而降,這卻讓站在頒獎台上的莎芭蓮卡大驚失色,差點摔壞手中的冠軍獎盃,她隨後拿下了口罩略顯尷尬地笑了笑。

Going out with a bang#Sabalenka pic.twitter.com/0dAbfIpmpG