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網球／被慶祝禮炮嚇一跳 莎芭蓮卡差點摔了冠軍盃

聯合新聞網 / 綜合報導
莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka） 美聯社
莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka） 美聯社

女單世界排名第四的莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）昨天（9日）在馬德里公開賽驚天擊敗第一種子芭蒂（Ashleigh Barty），也喜迎本季第2座、職業生涯第10座巡迴賽女單冠軍，不過在頒獎階段有個小插曲，她被來自天花板的禮炮嚇到，還差點將手中的獎盃脫手而出。

莎芭蓮卡在馬德里公開賽決賽與芭蒂激戰3盤，最終以6:0、3:6、6:4戰勝，終結了現任世界球后在紅土賽場的16場連勝記錄，在賽後的頒獎典禮，彩帶伴隨著禮炮的巨響從天而降，這卻讓站在頒獎台上的莎芭蓮卡大驚失色，差點摔壞手中的冠軍獎盃，她隨後拿下了口罩略顯尷尬地笑了笑。

馬德里 口罩

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