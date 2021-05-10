網球／被慶祝禮炮嚇一跳 莎芭蓮卡差點摔了冠軍盃

印度近期疫情嚴重失控，已經連續4天單日確診數超過40萬，9日再新增40萬3738例，儘管自顧不暇，印度奧委會（IOA）主席巴特拉（Narinder Dhruv Batra）仍表示在訪問中表示：「已經做

2021-05-10 16:18