東奧／印度疫情失控仍執意參加奧運 日本網友：拜託別來

聯合新聞網 / 綜合報導
新冠疫情在印度失控，已經連續4天單日確診數超過40萬。 美聯社
新冠疫情在印度失控，已經連續4天單日確診數超過40萬。 美聯社

印度近期疫情嚴重失控，已經連續4天單日確診數超過40萬，9日再新增40萬3738例，儘管自顧不暇，印度奧委會（IOA）主席巴特拉（Narinder Dhruv Batra）仍表示在訪問中表示：「已經做好萬全準備參加東奧。」讓日本網友開始擔憂：「拜託別來。」

印度目前累積確診人數為2229.6萬人，除了居高不下的確診案例，累積24萬2347例的死亡人數更是讓國家醫療體系崩潰，許多找不到氧氣瓶的家屬只能默默等死，甚至傳出有家屬在公園焚燒遺體的悲慘案例。

然而儘管疫情如此嚴峻，印度奧委會主席巴特拉仍執意讓國內選手們參加奧運，據日本《每日新聞》報導，他在訪問中表示：「我們會在下週之前讓所有選手接種疫苗，已經做好了萬全的準備，雖然眼下全球疫情嚴峻，但東京奧運一定要舉辦。」

巴特拉的發言嚇壞了日本網友，他們在新聞評論處紛紛留言：「拜託別來。」「這說法也太不負責任了！」「禁止印度奧運團來到日本吧！」「自己國家疫情那麼嚴重，結果只想要參加奧運嗎？」

東京奧運 印度 疫情 日本

相關新聞

全大運／蝶王處女秀 寫意破全國

110年全大運由成功大學扮演東道主，東京奧運國手包括「蝶王」王冠閎、王星皓和桌球混雙世界第一組合林昀儒／鄭怡靜和體操好手...

全大運／蝶王就是狂！王冠閎再破100蝶全國紀錄

去年在職業聯賽ISL國際游泳聯盟大放異彩，拿到東京奧運門票的「蝶王」王冠閎，今天獻出全大運處女秀，早上100公尺蝶式他就...

網球／被慶祝禮炮嚇一跳 莎芭蓮卡差點摔了冠軍盃

女單世界排名第四的莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）昨天（9日）在馬德里公開賽驚天擊敗第一種子芭蒂（Ashleigh Barty），也喜迎本季第2座、職業生涯第10座巡迴賽女單冠軍，不過在頒獎

東奧／印度疫情失控仍執意參加奧運 日本網友：拜託別來

印度近期疫情嚴重失控，已經連續4天單日確診數超過40萬，9日再新增40萬3738例，儘管自顧不暇，印度奧委會（IOA）主席巴特拉（Narinder Dhruv Batra）仍表示在訪問中表示：「已經做

網球／馬德里摘冠 澤瑞夫：只能開心30秒

德國名將澤瑞夫（Alexander Zverev）台灣時間今天凌晨在馬德里迎接生涯第4座名人賽金盃，且一路擊敗「西班牙蠻...

高球／富國錦標賽封王 麥克羅伊終結18個月冠軍荒

高爾夫球好手麥克羅伊重新調整揮桿，準備重返世界排名前列！32歲的北愛爾蘭高球明星選手麥克羅伊，近期陷入生涯第二長（18個月）的冠軍荒，今年3月與新教練柯溫合作後，效果立竿見影，他在9日結束的富國錦標賽

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。