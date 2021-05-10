東奧／印度疫情失控仍執意參加奧運 日本網友：拜託別來

印度近期疫情嚴重失控，已經連續4天單日確診數超過40萬，9日再新增40萬3738例，儘管自顧不暇，印度奧委會（IOA）主席巴特拉（Narinder Dhruv Batra）仍表示在訪問中表示：「已經做好萬全準備參加東奧。」讓日本網友開始擔憂：「拜託別來。」

印度目前累積確診人數為2229.6萬人，除了居高不下的確診案例，累積24萬2347例的死亡人數更是讓國家醫療體系崩潰，許多找不到氧氣瓶的家屬只能默默等死，甚至傳出有家屬在公園焚燒遺體的悲慘案例。

然而儘管疫情如此嚴峻，印度奧委會主席巴特拉仍執意讓國內選手們參加奧運，據日本《每日新聞》報導，他在訪問中表示：「我們會在下週之前讓所有選手接種疫苗，已經做好了萬全的準備，雖然眼下全球疫情嚴峻，但東京奧運一定要舉辦。」

巴特拉的發言嚇壞了日本網友，他們在新聞評論處紛紛留言：「拜託別來。」「這說法也太不負責任了！」「禁止印度奧運團來到日本吧！」「自己國家疫情那麼嚴重，結果只想要參加奧運嗎？」