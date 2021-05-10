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網球／馬德里摘冠 澤瑞夫：只能開心30秒

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
澤瑞夫。 美聯社
澤瑞夫。 美聯社

德國名將澤瑞夫（Alexander Zverev）台灣時間今天凌晨在馬德里迎接生涯第4座名人賽金盃，且一路擊敗「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）、奧地利名將汀恩（Dominic Thiem）和義大利好手貝雷帝尼（Matteo Berrettini），冠軍純度十分高，不過他說開心不能太久，馬上要專注本周登場的羅馬名人賽。

「我贏下一座名人賽，生涯第4次，我很開心，這是現在最重要的事情，但顯然我只想開心30秒，接著還有羅馬名人賽，還有很多大賽接踵而來。」澤瑞夫也提到，先前已經連3度在名人賽決賽飲恨，這次終於扳回一城，感覺當然十分特別。

除在法網前摘下重要紅土大賽冠軍，澤瑞夫靠著馬德里冠軍加持，年終賽積分大躍進，從原本的第8位提升到第5位，有機會連續5年在年終大賽亮相；澤瑞夫是2018年ATP年終賽冠軍，目前積分領先者則是希臘好手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）。

馬德里獲得亞軍的貝雷帝尼，季初受腹部傷勢所苦，不過貝爾格勒公開賽先奪冠，馬德里再打進決賽，年終賽排名也來到第8位，成年終賽從倫敦移師義大利杜林後的「地主希望」。

今年ATP年終賽將於11月14日登場，貝雷帝尼認為，大家的確都很注意積分，不過現在要說什麼仍太早，「最重要的是保持健康，只要我身體健康，就能達到最好水準，這周就是最好證明。」

澤瑞夫 雷帝 Stefanos Tsitsipas

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