高球／富國錦標賽封王 麥克羅伊終結18個月冠軍荒

高爾夫球好手麥克羅伊重新調整揮桿，準備重返世界排名前列！32歲的北愛爾蘭高球明星選手麥克羅伊，近期陷入生涯第二長（18個月）的冠軍荒，今年3月與新教練柯溫合作後，效果立竿見影，他在9日結束的富國錦標賽力退墨西哥好手安瑟，以一桿之差終於拿下冠軍。雖然世界排名摔到轉職業以來的新低（15），但麥克羅伊仍有信心重返榮耀。

北愛球王冠軍荒

高爾夫球北愛爾蘭籍名將麥克羅伊積分排名直直落，在本週之前，已經有2個多月無法殺進週末的賽事，更遑論想奪冠，期間包含TPC索格拉斯賽事等表現都荒腔走板，為了找回昔日的揮桿，麥克羅伊決定與新教練合作，據《天空體育網》報導，他找來上桿調整頗具盛名的柯溫，調整後的北愛球王似乎有重返正軌的態勢。

麥克羅伊在9日結束的富國錦標賽（Wells Fargo Championship）打出一場好球，但「驚恐山谷大戰」一直都不容易，競爭對手如雲，最終以一桿之差遺憾屈居次席的墨西哥好手安瑟，是以一路猛追的情勢，差一點讓麥克羅伊在最後一洞失誤，完成逆襲。總計，麥克羅伊四輪繳出總計的274桿，低於標準桿10桿，抱走睽違18個月以來的首個冠軍。

回歸的球迷是最佳助力

據《BBC體育網》報導，專家把這場勝利的關鍵歸功於改進後的推桿，這就與新教練柯溫的幫助有關，麥克羅伊過往都與班農教練合作，班農從北愛球王8歲就開始指導他，堪稱是職業生涯的貴人，而麥克羅伊本次找新教練也並未開除班農，只是把揮桿右手臂姿勢調整等課題交給柯溫而已。

此外，北愛球王賽後受訪時也積極喊話，認為疫情後的全球體壇都變化不小，但唯一不變的是，本役在閉場比賽解禁後，前來加油的球迷都是他奪冠的助力，麥克羅伊也希望在終結冠軍荒後能一路殺回排名前列。目前世界排名仍是兩大美國好手強生與托馬斯，麥克羅伊算上本週積分後已重返世界第7名。

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