高球／PGA富國錦標賽末輪獵鷹秀 潘政琮並列第18

台灣旅美高球好手潘政琮這次在PGA富國錦標賽漸入佳境，今天最終回合上演獵鷹秀，並揮出個人4天以來最低的68桿，累計以低於標準1桿的283桿，並列第18。

美國職業高爾夫巡迴賽（PGA）富國錦標賽今天在美國北卡羅來納州夏洛特鵪鶉谷高球俱樂部舉行最終回合賽事。

北愛爾蘭高球名將麥克羅伊（Rory McIlroy）射下4鳥、1柏忌，以68桿繳卡，4回合總計以低於標準10桿的274桿，以1桿之差擊退墨西哥選手安瑟（AbrahamAncer）奪冠，終結一年半以來的冠軍荒。

賽前帶著2桿領先的美國好手密契爾（KeithMitchell），今天狀況不佳，全場僅進帳2鳥，但領到3柏忌，累計以276桿，並列第3

潘政琮今年3月本田菁英賽繳出並列第3的佳績後，陷入低潮，連3場比賽遭到淘汰，這次在富國錦標賽首輪雖表現不理想，僅揮出74桿，但逐漸找回節奏。

潘政琮今天從第一洞出發，前9洞就射下3鳥，第14洞更一舉獵鷹，但在最後3洞遇到亂流苦吞2柏忌，最終以68桿作收，累計283桿，並列第18名。