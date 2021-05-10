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東奧／日本疫情升溫 大坂直美：應仔細討論舉辦風險

中央社 / 羅馬9日綜合外電報導
日本網球名將大坂直美。 路透
日本網球名將大坂直美。 路透

日本網球名將大坂直美今天表示，儘管她一生都在等待參加奧運，但在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情肆虐期間舉行東京奧運的風險，應該持續仔細討論。

民調顯示，由於擔心疫情影響，多數日本人反對今年夏天舉行奧運，東京為了抑制染疫人數增加，目前正處於「緊急事態宣言」期間。

路透社報導，日本頂尖運動員之一、女單排名世界第2的大坂直美（Naomi Osaka）表示，只要有關舉辦東奧的議題「讓人非常不自在」，就應該持續討論。

她在義大利公開賽（Italian Open）前舉辦的記者會中表示：「我當然希望能舉行奧運，但我認為有太多要事正在進行，尤其是過去這一年，發生了很多出乎意料的事情。」

「對我而言，如果這將人們置於風險中，那肯定應該進行討論…到頭來我只是一名運動員，而疫情大流行正在上演。」

日本至今累計確診超過60萬例，逾1萬500人病歿，但目前接種工作進展相對緩慢。全國約1億2600萬人口中，僅2%左右的人至少接種一劑疫苗。

日本首相菅義偉7日承諾加速疫苗接種作業，目標是一天施打100萬劑。

大坂直美說自己已接種COVID-19疫苗，但她表示「強迫」人們施打疫苗是不對的。大坂直美在23歲的年紀，已先後拿下美網和澳網冠軍。

她說：「將會有很多人進入這個國家（日本），所以他們勢必得在這方面做出正確決定。」

「我已經接種疫苗了，（但是）我認為終究不能強迫任何人接種疫苗。」

大坂直美 東京奧運 新冠肺炎

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