東奧／生命重要！讀賣新聞民調：近6成日人認為應停辦奧運

日本讀賣新聞最新民調顯示，認為預定今年夏天舉行的東京奧運暨帕運應該停辦的日本民眾占59%、支持舉辦東奧者占39%。

讀賣新聞於7日至9日實施全國民調顯示，認為東京奧運暨帕運應停辦者占59%；支持舉行者占39%。支持舉辦者當中，認為「應限制觀眾人數舉辦」的民眾占16%、認為「不開放觀眾入場」的民眾占23%。

日本政府為了防止2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情擴大，目前東京、大阪、京都、兵庫縣等都府縣為「緊急事態宣言」適用對象，12日起追加愛知、福岡2縣。

民調顯示，這6都府縣民眾認為東奧應停辦者平均占64%；其他41道縣認為東奧應停辦者平均占57%。奧運主辦地東京的民眾認為應停辦者占61%。

從民調可看出，東奧舉辦是否得到支持受到疫情影響。

日刊體育報報導，曾三度角逐日本東京都知事的律師宇都宮健兒，5日在連署網站Change.org發起「為了保護眾人的性命與生活，要求停辦東京奧運」連署，截至9日上午11時（台灣時間上午10時）許，已有將近30萬人響應。

另一方面，在同樣連署網站Change.org，作家兼政治評論家竹田恆泰8日發起「支持東奧舉辦」的運動，截至9日上午11時許，約有1萬8000人響應。

竹田表示，得知5月7日很多民眾在社群網站留言呼籲日本女泳將池江璃花子應發聲表示「停辦奧運」或「反對奧運」，於是他決定發起支持奧運舉辦的連署。

竹田說，雖然連署人數不及響應宇都宮所發起的連署人數，但他要證明的是並非大家都支持停辦東奧，他的這個目標已達到。