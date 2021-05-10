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東奧／日本17都道府縣疫情擴散 學者：應盡快討論取消選項
據日本「共同網」報導，討論東京奧運會新冠肺炎疫情對策的日本感染症學會研討會9日在橫濱市舉行，國際醫療福祉大學教授和田耕治在會中表示：「若要減少疫情擴大風險，必須向國民展示對選手和相關人士的措施已經到位。」「若難以採取對策，則有必要盡快探討包括取消在內的選項。」
東北醫科藥科大學特任教授賀來滿夫也出席同場研討會，他表示奧運人群聚集，有可能使疫情擴大：「這是全社會共同的風險。」「行政和醫療機構、市民等構築網絡加以應對非常重要。」
東京奧運預定將於7月23日開幕，然而日本當地感染人數迅速飆升，據日本厚生勞動省8日公布的指標顯示，日本17個都道府縣都進入第四階段，意指疫情爆發式擴大，也難怪學者們急於呼籲政府考慮奧運取消的選項。
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