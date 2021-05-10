聽新聞
test
0:00 / 0:00
馬德里網賽／澤瑞夫逆轉擊敗貝雷帝尼 第2冠到手
德國網球好手澤瑞夫今天以6比7（8/10）、6比4、6比3逆轉擊敗義大利選手貝雷帝尼，贏得生涯第2座馬德里公開賽男單冠軍。
澤瑞夫（Alexander Zverev）今天與貝雷帝尼（Matteo Berrettini）鏖戰許久，這場決賽耗時2小時又40分鐘。
澤瑞夫在本屆馬德里公開賽一路過關斬將，先後擊敗納達爾（Rafael Nadal）和提姆（Dominic Thiem）等強敵才進入決賽。
這是澤瑞夫生涯第2座馬德里公開賽男單冠軍，上次奪冠是在2018年，當時他以6比4、6比4拍落提姆。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言