馬德里網賽／澤瑞夫逆轉擊敗貝雷帝尼 第2冠到手

德國網球好手澤瑞夫今天以6比7（8/10）、6比4、6比3逆轉擊敗義大利選手貝雷帝尼，贏得生涯第2座馬德里公開賽男單冠軍。

澤瑞夫（Alexander Zverev）今天與貝雷帝尼（Matteo Berrettini）鏖戰許久，這場決賽耗時2小時又40分鐘。

澤瑞夫在本屆馬德里公開賽一路過關斬將，先後擊敗納達爾（Rafael Nadal）和提姆（Dominic Thiem）等強敵才進入決賽。

這是澤瑞夫生涯第2座馬德里公開賽男單冠軍，上次奪冠是在2018年，當時他以6比4、6比4拍落提姆。