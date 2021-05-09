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足球／安聯小世足台中、高雄賽區 競爭激烈

聯合報 / 記者黃顯祐／即時報導
台中基層足球水準頗高。圖／迷你足球協會提供
台中基層足球水準頗高。圖／迷你足球協會提供

安聯人壽冠名贊助的「2021小小世界盃足GOAL驕傲」本周區域賽兵分二路進行，台中市預賽在台中市足球場熱鬧展開；高雄市則是在右昌國中及國小進行。二地各有120隊報名參賽，分為U6、U8、U10、U12、U15等五個組別，每組各有24隊但只有2隊能晉級決賽，高雄市及台中市因這幾年在基層足球積極扎根有成，今年報名一開始各組名額馬上就秒殺，因此競爭相當激烈。

安聯人壽台灣總部代表劉芳怡特別南下台中關心比賽盛況，她很興奮地表示，原本擔心疫情影響將參賽隊數上限設定在1160隊，而且受少子化影響參賽隊數可能更少，沒想到全國各區報名截止，報名成功的參賽隊數竟高達1483支隊伍，「此盛況令全公司上下相當振奮，舉辦八年以來每屆幾乎都是倍數成長，也希望能培養及發掘更多對足球有興趣的偏鄉小朋友共同參與」。

以協和國小為班底的虎虎生風俱樂部在取得U8晉級總決賽門票後全隊相當興奮，教練吳國吉賽後表示，很開心全隊在關鍵比賽時成功發揮平常練習的內容，在台中能取得代表權很不容易，因為台中的足球水準很高、風氣也很盛行，也肯定台中市政府這幾年積極的在基層投入。

另一支U8隊伍卓越馬也取得最後一張晉級門票，教練魯尚達表示，這是很棒的經驗，能夠跟不同強度、不同等級的隊伍交手並拿下勝利就是對平常辛苦練習的最佳回饋，也藉此讓小球員能持續保持對足球的熱情。教練心中的MVP隊長張倍源個子雖是最嬌小，但爆發力強、精力旺盛，穿梭全場積極攻守，且總是能指揮全隊控制節奏；他的母親張媽媽表示，從五歲開始他便喜歡在家踢球，現在終於有機會讓他正式上場，「足球改變了他的生活，因為熱愛足球使他的生活變得規律、也很少挑食」。

台中市政府運動局長李昱叡一大早就出現在球場，他表示，市長盧秀燕上任後致力推動足球運動，重視足球運動軟硬體的發展，培養幼童對足球的興趣，進而培植台中優秀足球隊伍；市府同時也積極推動台中足球運動休閒園區建設計畫，希望未來逐步充實足球運動環境。

台中市區晉級名單：

U6：HIKARI光之足球俱樂部、多倫多暴龍

U8：虎虎生風、卓越馬

U10：閃電黑風暴、東方特快車

U12：鬼滅之刃、活力熊

U15：喜歡足球、苗栗縣大西國中

高雄市晉級名單：

U6：ISOCCER小獵豹、童年綠地幼兒園

U8：小惡魔黑軍、小惡魔白軍

U10：小雷鳥足愛踢A、LDFC

U12：飛翔菁英、高雄陽信銀行女子足球隊

U15：後勁國中、前鎮飛翔聯隊

台中市運動局長李昱叡，到場鼓勵小球員。圖／迷你足球協會提供
台中市運動局長李昱叡，到場鼓勵小球員。圖／迷你足球協會提供
張倍源（右）與媽媽。圖／迷你足球協會提供
張倍源（右）與媽媽。圖／迷你足球協會提供

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