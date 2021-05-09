東奧／舊傷抽痛 陳奎儒懊惱測試賽不夠好

相隔一年多再度出國參賽，中華奧運田徑培訓隊3名陳傑、陳奎儒及黃士峰今天在日本奧會與日本田徑協會共同主辦東京奧運測試賽暨世界田徑總會洲際挑戰賽亮相，陳傑在男子400公尺跨欄敬陪末座，陳奎儒在男子110公尺跨欄排名第5，黃士峰以77公尺35獲得男子標槍第3名。

陳奎儒2019年的台北田徑公開賽曾跑出13秒34全國新紀錄，和東奧標準只差0.02秒，目前暫居世界男子110公尺跨欄第20；今天他第2道出發，最後3個欄架和領先者拉開差距，最終以13秒62排名第5，金井大旺以13秒38率先衝線。

陳奎儒是110公尺跨欄的8名選手中唯一的外籍參賽者，踏上久違的國際賽跑道，他透露心情十分亢奮，但第5個欄架時，先前拉傷的左小腿又有抽痛一下，速度無法拉上去，「自己滿懊惱，沒這樣的話，可能會有更好成績，教練是覺得還可以接受，畢竟這場強度高，也是今年第一次跑到14秒內，身體可能還需要時間適應。」

2019年卡達多哈亞錦賽曾跑出48秒92的陳傑，離奧運男子400公尺跨欄標準也僅差0.02秒，目前暫居世界男子400公尺跨欄第25，但今天只跑出52秒08，在8名選手中墊底，地主黑川和樹跑出個人最佳的48秒68奪魁。

人在台灣的中華田徑隊總教練孫念祖表示，陳傑賽後有致電給他，表示剛起跑腳就有抽筋狀況，不敢用力跑下只順順完賽。

依世界田總規定，東京奧運田徑取得參賽資格方式分為達標制與世界排名積分制並行，目前中華隊僅「黃金右臂」鄭兆村拿到一張標槍門票；參加測試賽的3名男將將於明天返國，隨即啟動居家檢疫兼訓練計畫，體育署和國訓中心已輔導中華田徑協會分別規劃單一住宿、訓練地點，讓選手返國後能在居家檢疫期間維持技術與體能訓練。