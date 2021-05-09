東奧／田徑測試賽 陳傑400公尺跨欄墊底

為爭取2020東京奧運最大量參賽資格人數，奧運田徑培訓隊陳傑、陳奎儒及黃士峰今天在日本奧會與日本田徑協會共同主辦東京奧運測試賽暨世界田徑總會洲際挑戰賽亮相，但陳傑在奧運主場館新國立競技場只跑出52秒08，在8名400公尺跨欄選手中排名墊底。

依世界田總規定，東京奧運田徑取得參賽資格方式分為參賽達標制與世界排名積分制並行，目前中華隊僅「黃金右臂」鄭兆村拿到一張標槍門票。

陳傑2019年卡達多哈亞錦賽曾跑出48秒92，離奧運男子400公尺跨欄標準僅差0.02秒，目前暫居世界男子400公尺跨欄第25；今天他排第一道出發，但整趟都沒超越其他選手，以52秒08墊底。

男子400公尺跨欄的8名選手有6位是日本籍，前3名都由地主包辦，黑川和樹跑出個人最佳的48秒68奪魁。

暫居世界男子標槍項目排名第27的黃士峰已經展開賽程，他第一擲丟出75公尺77，在8名參賽選手中暫排第3；接續陳奎儒也將在男子110公尺跨欄出賽。

3名男將預計明天返國，隨即啟動居家檢疫兼訓練計畫，體育署和國訓中心已輔導中華田徑協會分別規劃單一住宿、訓練地點，讓選手返國後能在居家檢疫期間維持技術與體能訓練。