F1／唯一百次竿位 車王漢米爾頓寫里程碑

台灣醒報 / 記者宋秉謙╱台北報導
賓士車王漢米爾頓在西班牙站的排位賽衝出最短秒數，搶下竿位，這也是生涯第100度奪竿位。(photo from F1官方臉書)
賓士車王漢米爾頓在西班牙站的排位賽衝出最短秒數，搶下竿位，這也是生涯第100度奪竿位。(photo from F1官方臉書)

一級方程式賽車F1車王漢米爾頓再度書寫歷史，完成生涯一百次奪竿位！8日深夜西班牙大獎賽舉行排位賽，7屆世界冠軍、36歲的車王漢米爾頓以最快秒數搶下第一（奪竿位），這也是他生涯第一百次在排位賽跑出最快的紀錄，繼續推高屬於自己的漢米爾頓障礙。另一位7屆世界冠軍、車神舒馬赫生涯有68次奪竿位，一代傳奇洗拿則是65次。

漢米爾頓障礙

本季F1的第4站西班牙大獎賽於本週末舉行，F1每個分站的正賽都是壓軸，而決定正賽起跑順序的就是前一天的排位賽，排位賽以秒數定勝負，排位賽最快的車手也被稱為「奪竿位」，代表他將在隔天正賽的首位（竿位）發車，保有莫大的起跑優勢。

而西班牙站8日深夜的排位賽出現一大里程碑，根據《天空體育網》報導，7屆世界冠軍、36歲的賓士車王漢米爾頓最後一輪衝出1分16秒741的速度，力壓同樣衝進1分16秒多的紅牛王牌維斯塔潘、賓士搭檔博塔斯，車王因此奪得竿位，確定9日晚間的正賽將從竿位出發。

車王這次竿位意義重大，是漢米爾頓生涯第一百次奪竿位，也把這項專屬的障礙推高，同為7屆冠軍的車神舒馬赫生涯僅68次奪竿位，而漢米爾頓崇拜的一代傳奇洗拿則是65次奪竿位。漢米爾頓奪竿位多不只是因為出賽多，更多是因為他的奪竿位機率，出賽就跑最快的機率高達37.04%，在超過50次奪竿位的車手中，只輸給偶像洗拿（40.12%）。

車王永遠拼到底

談及漢米爾頓的成功，不能以「賓士車本身就快」來抹殺他的實力，據《英國衛報》報導，車王不論遇到什麼困境，都會把賽車「操出」極限速度，從13年的英國大獎賽（銀石賽道），車王不只跑出最快，還遠超次名的同廠牌車手羅斯堡近半秒。

而17年的蒙扎賽道上相當濕滑，有車手甚至說「無法駕駛」，但漢米爾頓仍舊以超過1秒多的巨大優勢奪竿位；去年在奧地利大獎賽，即便下起暴雨，大到取消自由練習，車王還是以超過1秒的領先，力壓主場車手、紅牛的維斯塔潘。

【更多精采內容，詳見

漢米爾頓 王漢 羅斯

延伸閱讀

足球／德甲9連霸！ 拜仁包辦過半歷年冠軍

NBA／登飛人牌重磅聯名廣告 漢米爾頓談昔加盟小故事

馬德里網賽／曾獲納達爾送PS 西班牙小將生日迎戰偶像

年過40仍受封「全世界最性感女人」！潘妮洛普克魯茲深V炸出豪乳　47歲火辣身材全靠「地中海飲食法」

相關新聞

東奧／測試賽 黃士峰標槍第3名

相隔一年多再度出國參賽，中華奧運田徑培訓隊的男將陳傑、陳奎儒及黃士峰昨天登上東京奧運主場地新國立競技場，但陳奎儒舊傷抽痛...

拳擊／屏東九如國中拳擊隊長 全中運奪冠

屏東縣九如國中拳擊隊成軍32年，隊長、九年級學生鄭峻宇追隨哥哥加入拳擊隊，也找到人生目標，去年11月參加總統盃拳擊錦標賽...

足球／安聯小世足台中、高雄賽區 競爭激烈

安聯人壽冠名贊助的「2021小小世界盃足GOAL驕傲」本周區域賽兵分二路進行，台中市預賽在台中市足球場熱鬧展開；高雄市則...

東奧／舊傷抽痛 陳奎儒懊惱測試賽不夠好

相隔一年多再度出國參賽，中華奧運田徑培訓隊3名陳傑、陳奎儒及黃士峰今天在日本奧會與日本田徑協會共同主辦東京奧運測試賽暨世...

東奧／田徑測試賽 陳傑400公尺跨欄墊底

為爭取2020東京奧運最大量參賽資格人數，奧運田徑培訓隊陳傑、陳奎儒及黃士峰今天在日本奧會與日本田徑協會共同主辦東京奧運...

F1／唯一百次竿位 車王漢米爾頓寫里程碑

一級方程式賽車F1車王漢米爾頓再度書寫歷史，完成生涯一百次奪竿位！8日深夜西班牙大獎賽舉行排位賽，7屆世界冠軍、36歲的車王漢米爾頓以最快秒數搶下第一（奪竿位），這也是他生涯第一百次在排位賽跑出最快的紀錄，繼續推高屬於自己的漢米爾頓障礙。另一位7屆世界冠軍、車神舒馬赫生涯有68次奪竿位，一代傳奇洗拿則是65次。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。