F1／唯一百次竿位 車王漢米爾頓寫里程碑

一級方程式賽車F1車王漢米爾頓再度書寫歷史，完成生涯一百次奪竿位！8日深夜西班牙大獎賽舉行排位賽，7屆世界冠軍、36歲的車王漢米爾頓以最快秒數搶下第一（奪竿位），這也是他生涯第一百次在排位賽跑出最快的紀錄，繼續推高屬於自己的漢米爾頓障礙。另一位7屆世界冠軍、車神舒馬赫生涯有68次奪竿位，一代傳奇洗拿則是65次。

漢米爾頓障礙

本季F1的第4站西班牙大獎賽於本週末舉行，F1每個分站的正賽都是壓軸，而決定正賽起跑順序的就是前一天的排位賽，排位賽以秒數定勝負，排位賽最快的車手也被稱為「奪竿位」，代表他將在隔天正賽的首位（竿位）發車，保有莫大的起跑優勢。

而西班牙站8日深夜的排位賽出現一大里程碑，根據《天空體育網》報導，7屆世界冠軍、36歲的賓士車王漢米爾頓最後一輪衝出1分16秒741的速度，力壓同樣衝進1分16秒多的紅牛王牌維斯塔潘、賓士搭檔博塔斯，車王因此奪得竿位，確定9日晚間的正賽將從竿位出發。

車王這次竿位意義重大，是漢米爾頓生涯第一百次奪竿位，也把這項專屬的障礙推高，同為7屆冠軍的車神舒馬赫生涯僅68次奪竿位，而漢米爾頓崇拜的一代傳奇洗拿則是65次奪竿位。漢米爾頓奪竿位多不只是因為出賽多，更多是因為他的奪竿位機率，出賽就跑最快的機率高達37.04%，在超過50次奪竿位的車手中，只輸給偶像洗拿（40.12%）。

車王永遠拼到底

談及漢米爾頓的成功，不能以「賓士車本身就快」來抹殺他的實力，據《英國衛報》報導，車王不論遇到什麼困境，都會把賽車「操出」極限速度，從13年的英國大獎賽（銀石賽道），車王不只跑出最快，還遠超次名的同廠牌車手羅斯堡近半秒。

而17年的蒙扎賽道上相當濕滑，有車手甚至說「無法駕駛」，但漢米爾頓仍舊以超過1秒多的巨大優勢奪竿位；去年在奧地利大獎賽，即便下起暴雨，大到取消自由練習，車王還是以超過1秒的領先，力壓主場車手、紅牛的維斯塔潘。

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