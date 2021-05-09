足球／德甲9連霸！ 拜仁包辦過半歷年冠軍
德甲足壇的封王之夜！隨著競爭者萊比錫紅牛在8日深夜敗給多特蒙德，德甲強權拜仁慕尼黑確定拿下本季冠軍，寫下9連冠的紀錄，追平尤文在義甲寫下的五大聯賽最長的連霸紀錄，陣中包含門神諾伊爾，共有5名拜仁老球員參與9連冠的經歷。拜仁在德甲歷史58冠中，拿到過半的30次冠軍，明顯展現長年宰制整個聯盟的表現。
拜仁稱霸德甲
本季德甲爭冠戲碼提前2輪宣告落幕，位居次席的萊比錫紅牛8日晚間迎戰強敵多特蒙德，後者仍在為歐冠席次打拼，有著不能輸的壓力，最終多特以3：2擊敗紅牛，暫時重返前4，而紅牛落敗也確定拜仁兵不血刃的封王，讓拜仁寫下德甲的9連霸，追平五大聯賽最長的連冠紀錄（尤文去年寫下的義甲9連冠）。德甲在1963年創立以來，共有58個賽季的冠軍，其中拜仁就包辦30冠、過半數的冠軍次數。
根據《BBC體育》報導，雖然未戰就提前捧杯，但拜仁仍在9日凌晨面對門興的比賽不手軟，他們選擇以拜仁的風格慶祝封王，全場壓著門興打，由波蘭神鋒萊萬多夫斯基單場進3球完成帽子戲法，團隊共進6球血洗對手，在封王之夜留下美好的賽果。
拜仁這個冠軍對主帥弗里克相當重要，擁有「最強助教」之稱的弗里克，上賽季途中緊急接手球隊以來，弗里克帶領拜仁寫下單季六冠王紀錄，包含今年聯賽奪冠，弗里克執教期間只輸過7場球賽、奪下7個冠軍。帶兵功力備受好評的弗里克下賽季可能轉接任德國國家隊兵符，以冠軍作為與拜仁的告別作，弗里克必定是滿意的。
奪冠元老們
此外，拜仁這波9連冠期間，一冠不漏都參與其中的有5名老將，包含門神諾伊爾、前鋒穆勒、後防的阿拉巴、博阿滕以及哈維馬丁內斯，親身經過這段連霸歲月。而穆勒還隨球隊拿過09/10賽季的冠軍，個人披上拜仁球衣拿過10冠。
有趣的是年僅24歲的邊鋒科曼也完成一項特別的紀錄：個人9連冠、包含3個不同的聯賽，科曼於12/13開始隨大巴黎奪下法甲冠軍，2賽季後轉戰到義甲王者尤文圖斯繼續奪冠，15/16賽季先是替尤文出賽，隨後同賽季轉回德甲拜仁，該年度尤文與拜仁雙雙奪冠，科曼堪稱足壇最能奪冠的福星。
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