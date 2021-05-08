全大運聖火返抵成大 14日開幕

110全國大專校院運動會倒數計時，聖火環台1周後今天回到主辦的成功大學，全大運預定14日開幕，台南市長黃偉哲還預告總統蔡英文將會出席開幕式。

今年全大運聖火隊4月19日從台南啟程，環台1周歷時19天、全程1168公里，途經19個縣市、30所大學，今天返抵成大成功校區。

黃偉哲代表主辦城市台南迎接聖火，他說，這是台南睽違40年後再度舉辦全大運，期待14日開幕後呈現最漂亮及最好的城市行銷，同時展現成功大學最亮麗的一面，讓參與開幕的蔡總統和參賽選手、全國嘉賓都能看得到。

成功大學校長蘇慧貞則表示，全大運是成大建校90週年的重要活動，希望展示成大在台南近1世紀的成長、感謝與回饋，讓大學、城市與產業的共創機制及影響力留在台南。

全大運預定14日晚上在成大光復校區田徑場開幕，賽會期程是14日至18日，閉幕式將於18日在成大光復校區成功廳舉行。