馬德里網賽／納達爾8強不敵德國金童 澤瑞夫喜迎對戰3連勝

「西班牙蠻牛」納達爾(Rafael Nadal)今(8)日在家鄉馬德里名人男網賽，8強戰對上德國好手澤瑞夫（Alexander Zverev）踢到鐵板，以兩個6比4落敗，納達爾無緣拿下馬德里網賽第6冠，澤瑞夫則是取得雙方對戰3連勝，也是首次在紅土球場上戰勝納達爾。

雖然納達爾一度取得4比2領先，但澤瑞夫隨後回破2個發球局，以連下4局之姿拿下首盤，次盤納達爾陷入亂流，失誤數居高不下，再以局數4比6讓出，納達爾以兩個6比4落敗，在最擅長的紅土賽事提前於8強落馬。

準備奪下法網生涯第14冠的納達爾，紅土前3戰僅在巴塞隆納網賽拿下冠軍，其餘2戰皆提前在8強遭淘汰，納達爾賽後表示，「比賽初期我能掌握比賽，前6局打得比他還好，但之後卻是災難的開始。在這種情況下，與世界上最好的球員一同較勁，即便是我也難感到自信，我很努力了，今天的發球很難控制，他打得很好。」

德國好手澤瑞夫（Alexander Zverev）喜迎對戰納達爾3連勝。 歐新社。

曾在2018年奪下馬德里名人男網賽冠軍的澤瑞夫，今天更是生涯首度在紅土球場擊敗納達爾，賽後他興奮表示，「這絕對是我職業生涯最重要的勝利之一，尤其是在紅土球場打敗納達爾，沒有多少人能做到這一點，這個星期到目前為止，這趟旅程是不可思議的。」