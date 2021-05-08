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國際奧會副主席柯茲信心喊話 「東奧將安全成功舉行」

中央社 / 雪梨8日綜合外電報導
國際奧林匹克委員會（IOC）副主席柯茲（John Coates）今天信心喊話，東京奧運將如期在7月至8月舉行。 法新社
國際奧林匹克委員會（IOC）副主席柯茲（John Coates）今天信心喊話，東京奧運將如期在7月至8月舉行。 法新社

國際奧林匹克委員會（IOC）副主席柯茲（John Coates）今天表示，東京奧運將如期在7月至8月舉行，因為主辦單位已經「專設奧運泡泡」以保護運動員與日本民眾。

受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響，東京奧運已經延後一年。由於日本持續力抗疫情，東京實施「緊急事態宣言」，使得東奧可行性一直受人質疑。

路透社報導，擔任東京奧運協調委員會主席的柯茲告訴澳洲奧林匹克委員會（Australian OlympicCommittee）年度大會，國內484位選手應為他們人生經驗，準備北上（東京）參加奧運。

柯茲說：「東京奧會將會如期舉行，因為保護運動員和日本人民的每項措施都會到位。」

柯茲表示，國際奧會自從疫情爆發以來「每天都在學習」，上週公布的參賽者健康手冊就是一本「如何安全成功地參加奧運的指南」。

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