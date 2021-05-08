游泳／粉絲希望她退出東奧 日本抗癌女將推特親回應

日本新冠疫情越顯嚴峻，呼籲奧運停辦的聲浪也越來越大，根據《Sponichi Annex》報導，從白血病康復的日本女泳將池江璃花子，近日也收到粉絲希望她退出奧運的留言，池江璃花子則在昨日發出5則推特回應。

對於粉絲強烈希望她退出奧運，池江璃花子在推特上表示，「理所當然，為了參加奧運，我們運動員已經努力很久。由於疫情尚未停歇，有很多聲音要求停辦奧運，這是不可避免的事，也是可以理解的。」，不過池江璃花子強調，無論是否舉辦奧運，我和其他選手都會接受最終決定，如果奧運如期舉辦會全力以赴，沒有的話也會為下一屆作準備。

2019年2月，池江璃花子宣布罹患白血病，經過不斷努力戰勝病魔後，更取得了東奧出賽資格，池江璃花子表示，「對我這樣的運動員來說是很幸運的，因為奧運被延後了一年，但另一方面也有人感到失望。即便現在奧運還沒開打，但我目前仍處在罹患重病的風險中過日子。」，池江璃花子說，儘管有些人希望她表達反對奧運舉辦，但自己期望參賽的心依舊沒有改變，也會一直進行練習，達成大家的期待。

提到自己決定參賽奧運，池江璃花子表示「雖然希望能得到正面的訊息，但說實話，今天有一些非常令人心碎的消息。我和大家一樣，都期待脫離這個黑暗的世界。所以，以選手立場來說，這是非常痛苦的。」、「感謝你們長期且毫無保留的支持，但同樣地，也希望你們繼續關注那些正在努力的選手們。」