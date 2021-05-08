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田徑／台中欄架男神陳傑 力拚叩關東京奧運
台中欄架男神陳傑正積極爭取進軍東京奧運，5月9日將接受日本奧會與日本田徑協會邀請，前往日本東京由挑戰東京奧運測試賽暨世界田總洲際挑戰賽，爭取前進奧運積分。
台中市運動局長李昱叡表示，「台中以陳傑為榮！」，祝福陳傑如願摘下東京奧運門票。
運動局指出，東京奧運測試賽暨世界田總洲際挑戰賽，5月9日在奧運主場館（新國立競技場）舉行，是世界田總金標的Ａ級賽事，日本政府因應疫情採取體育泡泡模式，因此台灣田徑種類僅有3名選手獲邀，陳傑即為其中之一，希望他能延續在2019年亞洲田徑錦標賽勇奪銀牌的氣勢，順利叩關東京奧運。
陳傑不僅是放眼亞洲400公尺跨欄項目的名將（最佳成績48秒92），同時也坐擁400公尺（46秒35）、1600公尺（3分06秒51）二項全國紀錄，身為台中人的陳傑也是優秀原住民運動員楷模，在過去6屆全國運動會中，為台中市共奪下16面金牌，不僅是台灣之光、更是台中之光。
運動局感謝陳傑過去對體壇付出，這次是他第三次挑戰叩關奧運殿堂，相信陳傑能成功奪下東奧資格，也期待在接續7月份的東京奧運、以及10月份的全國運動會場上，繼續發光發熱、再創佳績！
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