快訊

印度經日本返台航班上午已抵松山 醫療包機16:50抵桃機

新增確診機師家人案1184足跡曝光 5月5日曾至內湖富邦銀行

聽新聞
test
0:00 / 0:00

羽球／大馬公開賽二度延期 將不再具奧運積分

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
大馬羽球公開賽取消。 美聯社
大馬羽球公開賽取消。 美聯社

原訂25至30日在馬來西亞舉行的BWF超級750系列賽大馬公開賽，今天BWF宣布因為疫情考量將延期辦理，而該場比賽原為奧運積分賽，我國好手包括戴資穎周天成王子維等人原都將參賽，不過計畫也將因此生變。

原訂5月底登場的大馬公開賽與6月的新加坡公開賽，是東京奧運的最後兩場積分賽，其中屬於750系列賽的大馬公開賽，包括世界球后戴資穎、男單好手周天成、王子維、男雙「麟洋配」王齊麟／李洋、「楊肉盧」楊博涵／盧敬堯、混雙李哲輝／許雅晴及女雙許雅晴／胡綾芳都將參賽。

不過今天BWF宣布，在與馬來西亞羽球協會討論後，雙方已同意將賽事延期辦理，而BWF將會重新安排賽事時間，但也將不再具有奧運積分，BWF表示，「大會與BWF盡一切努力希望為參賽者提供一個安全的比賽環境，不過隨著近期染疫案件的增加，別無選擇，只能將比賽延期。」

戴資穎 周天成 王子維

延伸閱讀

網球／戴資穎球后在位達160周 大馬前球王大讚不簡單

羽球／力拚生涯首面奧運獎牌 戴資穎不打疫苗有原因

羽球／「戴」頭手機報稅 戴資穎擔任宣傳大使

路跑／跟著戴資穎開跑 Wings For Life5月9日登場

相關新聞

游泳／粉絲希望她退出東運 日本抗癌女將推特親回應

日本新冠疫情越顯嚴峻，呼籲奧運停辦的聲浪也越來越大，根據《Sponichi Annex》報導，從白血病康復的日本女泳將池江璃花子，近日也收到粉絲希望她退出奧運的留言，池江璃花子則在昨日發出5則推特回應

「運動在南科」連辦4年 戴資穎連勝南科羽球球后球王

「2021運動在南科」活動今天在南科園區吸引3千多人同步健走，還請來羽球天后戴資穎與「南科球王、球后」舉辦友誼賽，千餘球...

田徑／台中欄架男神陳傑 力拚叩關東京奧運

台中欄架男神陳傑正積極爭取進軍東京奧運，5月9日將接受日本奧會與日本田徑協會邀請，前往日本東京由挑戰東京奧運測試賽暨世界...

羽球／大馬公開賽二度延期 將不再具奧運積分

原訂25至30日在馬來西亞舉行的BWF超級750系列賽大馬公開賽，今天BWF宣布因為疫情考量將延期辦理，而該場比賽原為奧...

日本加強防疫 國際奧會主席5月訪日恐難成行

國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫原本考慮本月中旬訪問日本，但東京奧運暨帕運組織委員會會長橋本聖子今天表示，目前未有定...

網球／4大賽全都看得到！ 博斯體育台達成轉播「金滿貫」

自FOX體育台去年年底退出台灣市場後，以往轉播各項世界網球巡迴賽事的博斯體育台，則是接下今年澳網轉播權，而讓網球迷們更加振奮的是，博斯體育台在今(7)日於臉書粉絲團宣布，將為台灣球迷帶來今年法網、溫網

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。