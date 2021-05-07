羽球／大馬公開賽二度延期 將不再具奧運積分

原訂25至30日在馬來西亞舉行的BWF超級750系列賽大馬公開賽，今天BWF宣布因為疫情考量將延期辦理，而該場比賽原為奧運積分賽，我國好手包括戴資穎、周天成、王子維等人原都將參賽，不過計畫也將因此生變。

原訂5月底登場的大馬公開賽與6月的新加坡公開賽，是東京奧運的最後兩場積分賽，其中屬於750系列賽的大馬公開賽，包括世界球后戴資穎、男單好手周天成、王子維、男雙「麟洋配」王齊麟／李洋、「楊肉盧」楊博涵／盧敬堯、混雙李哲輝／許雅晴及女雙許雅晴／胡綾芳都將參賽。

不過今天BWF宣布，在與馬來西亞羽球協會討論後，雙方已同意將賽事延期辦理，而BWF將會重新安排賽事時間，但也將不再具有奧運積分，BWF表示，「大會與BWF盡一切努力希望為參賽者提供一個安全的比賽環境，不過隨著近期染疫案件的增加，別無選擇，只能將比賽延期。」