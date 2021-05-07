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網球／4大賽全都看得到！ 博斯體育台達成轉播「金滿貫」

聯合新聞網 / 綜合報導
博司體育台將轉播網球四大滿貫賽。 截圖自博斯體育台粉絲團
博司體育台將轉播網球四大滿貫賽。 截圖自博斯體育台粉絲團

自FOX體育台去年年底退出台灣市場後，以往轉播各項世界網球巡迴賽事的博斯體育台，則是接下今年澳網轉播權，而讓網球迷們更加振奮的是，博斯體育台在今(7)日於臉書粉絲團宣布，將為台灣球迷帶來今年法網、溫網及美網的獨家轉播，達成4大賽轉播「金滿貫」的成就。

博斯體育台今日於臉書表示，已經醞釀許久的三大滿貫賽法網、溫布頓以及美網，確定將會全數轉播，希望在疫情籠罩下帶給網球迷些許療癒，而博斯體育台總經理黃敬庭表示：「今年澳網期間也遇到整個農曆年，全體同仁全力以赴投入，就是希望台灣的網球熱度能走得長久，同時博斯也期盼持續耕耘網壇專業播報。」

雖然法網因疫情延後開打，但因膝蓋傷勢超過一年未出賽的費德勒(Roger Federer)，已經宣告出征法網，而向來法網冠軍拿到手軟的納達爾(Rafael Nadal)也不會缺席主場，世界球王約克維奇(Novak Djokovic)在紅土賽場上向來不順手，不過拿下今年澳網冠軍的他，勢必希望自己能夠衝擊第二次的法網金盃，網壇三大巨頭再次聚首可說是未演先轟動。

【法國網球公開賽】5月30日-6月13日

【溫布頓網球錦標賽】6月28日-7月11日

【美國網球公開賽】8月30日-9月12日

體育 疫情

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