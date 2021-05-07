北市運動熱區課程開跑 星光體育課打造全齡運動樂園

台北市政府體育局配合體育署運動i台灣計畫，辦理運動熱區課程，定點規劃多元體育課程活動，於台北田徑場、台北體育館及暖身場辦理一系列運動指導課程以增進市民參與運動機會。今年持續以星光體育課為主題，邀請市民在平日留一些時間予自己，利用下班、課後的時間加入 台北市運動熱區的行列，增加運動知識培養規律運動習慣，與家人、朋友攜手共度星光陪伴的運動時光。

今年運動熱區除了延續路跑、運動防護及貼紮、幼童足球、運動推廣、舞蹈六大課程主軸外，運動推廣課程更是推陳出新，安排了10項運動競賽項目，由專業師資帶領大家認識與探索新興的運動體驗，進而發展身體的不同潛能，並採用分齡制度打造更為安全的全齡運動樂園。

運動推廣項目分別為超級幼幼盃-帶式橄欖球、手之魔球-手球、巨人排球-健球、不迷途羔羊-定向越野、君子之球-巧固球、小小哈密瓜-旋風球、木之神神樂-木球、藤空飛翔-藤球、金探子的追逐-地板曲棍球，以及昨天甫結束的法國高爾夫-法式滾球等，一般民眾較少聽過或接觸的運動項目，讓 台北田徑場增添不少歡樂的氣氛。

而幼童足球課程則將於18日由4至6歲首先開踢，課程分為新手班與進階班，新手班歡迎未受過足球教學經驗者報名參加，若孩童已有足球知識與踢球經驗者歡迎報名進階班，教練也會針對學員程度做分組練習。課程中將透過足球團體活動遊戲，增添孩童的社交經驗，並藉由遊戲使孩童產生興趣，培養孩童的運動習慣，而場邊另規劃家長運動專區，讓爸爸媽媽也能一起動。