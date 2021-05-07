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網球／納達爾、大坂直美 分獲勞倫斯獎最佳男女運動員
勞倫斯世界體育大獎的得主今天揭曉，年度最佳男、女運動員得主分別是「西班牙蠻牛」納達爾、大坂直美，兩人都是網球選手。
勞倫斯世界體育大獎（Laureus World SportsAwards）今年因為2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情的關係，史上首次以線上形式舉行頒獎典禮。
男網世界排名第2納達爾（Rafael Nadal）去年奪下他生涯第13座法國網球公開賽冠軍，也是他個人第20座大滿貫冠軍，追平「瑞士特快車」費德勒（RogerFederer）的紀錄，也讓他拿下他第4座勞倫斯獎。
納達爾說：「在法網奪冠，追平費德勒生涯20座大滿貫冠軍紀錄，真的是令人難忘的一刻。」
去年在美國網球公開賽摘下后冠的大坂直美，生涯兩度在美網奪冠，生涯獲得4座大滿貫冠軍，也收下她第2座勞倫斯獎。
大坂直美受人關注的，不只她在場上的表現，還有她反種族歧視的立場，尤其在美國公開賽時，每場比賽都戴著不同名字的口罩，上頭印著不同非裔美籍受害人的名字。
大坂直美說：「關於我在球場上的作法，我認為為自己發聲很重要。因為就我而言，我覺得自己時常退縮，擔心人們對我的看法。但如果你有個平台，能好好利用它是十分重要的。」
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