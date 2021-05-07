快訊

印度經日本返台航班上午已抵松山 醫療包機16:50抵桃機

新增確診機師家人案1184足跡曝光 5月5日曾至內湖富邦銀行

聽新聞
test
0:00 / 0:00

網球／納達爾、大坂直美 分獲勞倫斯獎最佳男女運動員

中央社 / 西班牙塞維雅6日綜合外電報導
納達爾。 歐新社
納達爾。 歐新社

大坂直美。 歐新社
大坂直美。 歐新社
勞倫斯世界體育大獎的得主今天揭曉，年度最佳男、女運動員得主分別是「西班牙蠻牛」納達爾大坂直美，兩人都是網球選手。

勞倫斯世界體育大獎（Laureus World SportsAwards）今年因為2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情的關係，史上首次以線上形式舉行頒獎典禮。

男網世界排名第2納達爾（Rafael Nadal）去年奪下他生涯第13座法國網球公開賽冠軍，也是他個人第20座大滿貫冠軍，追平「瑞士特快車」費德勒（RogerFederer）的紀錄，也讓他拿下他第4座勞倫斯獎。

納達爾說：「在法網奪冠，追平費德勒生涯20座大滿貫冠軍紀錄，真的是令人難忘的一刻。」

去年在美國網球公開賽摘下后冠的大坂直美，生涯兩度在美網奪冠，生涯獲得4座大滿貫冠軍，也收下她第2座勞倫斯獎。

大坂直美受人關注的，不只她在場上的表現，還有她反種族歧視的立場，尤其在美國公開賽時，每場比賽都戴著不同名字的口罩，上頭印著不同非裔美籍受害人的名字。

大坂直美說：「關於我在球場上的作法，我認為為自己發聲很重要。因為就我而言，我覺得自己時常退縮，擔心人們對我的看法。但如果你有個平台，能好好利用它是十分重要的。」

大坂直美 納達爾 費德勒

延伸閱讀

馬德里名人賽／碰壽星不手軟 納達爾打下同胞新星

馬德里網賽／曾獲納達爾送PS 西班牙小將生日迎戰偶像

網球／何時會退休？納達爾妙答：我應該不會打到45歲

邁阿密網賽／種子落地 大坂直美止步8強

相關新聞

游泳／粉絲希望她退出東運 日本抗癌女將推特親回應

日本新冠疫情越顯嚴峻，呼籲奧運停辦的聲浪也越來越大，根據《Sponichi Annex》報導，從白血病康復的日本女泳將池江璃花子，近日也收到粉絲希望她退出奧運的留言，池江璃花子則在昨日發出5則推特回應

「運動在南科」連辦4年 戴資穎連勝南科羽球球后球王

「2021運動在南科」活動今天在南科園區吸引3千多人同步健走，還請來羽球天后戴資穎與「南科球王、球后」舉辦友誼賽，千餘球...

田徑／台中欄架男神陳傑 力拚叩關東京奧運

台中欄架男神陳傑正積極爭取進軍東京奧運，5月9日將接受日本奧會與日本田徑協會邀請，前往日本東京由挑戰東京奧運測試賽暨世界...

羽球／大馬公開賽二度延期 將不再具奧運積分

原訂25至30日在馬來西亞舉行的BWF超級750系列賽大馬公開賽，今天BWF宣布因為疫情考量將延期辦理，而該場比賽原為奧...

日本加強防疫 國際奧會主席5月訪日恐難成行

國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫原本考慮本月中旬訪問日本，但東京奧運暨帕運組織委員會會長橋本聖子今天表示，目前未有定...

網球／4大賽全都看得到！ 博斯體育台達成轉播「金滿貫」

自FOX體育台去年年底退出台灣市場後，以往轉播各項世界網球巡迴賽事的博斯體育台，則是接下今年澳網轉播權，而讓網球迷們更加振奮的是，博斯體育台在今(7)日於臉書粉絲團宣布，將為台灣球迷帶來今年法網、溫網

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。