划船／東奧門票到手 甜姐兒黃義婷將二度叩關奧運

里約奧運划船國手黃義婷在上周前往東京備戰亞洲區奧運資格賽後，今天傳回她在單人雙槳賽事拿下總成績第3名的好消息，順利搶下東京奧運門票，這也將是她生涯第二度向奧運叩關。

西式划船項目在東京的海之森水上競技場舉辦為期3天的亞洲區奧運資格賽，這也是該項目在亞洲區爭奪奧運門票的最後一站，中華划船隊派出單人雙槳的黃義婷以及輕量級雙人雙槳李冠儀、謝怡晴參賽，最後黃義婷以總成績第3名成功划進奧運殿堂，取得東奧門票。

儘管這次比賽一度受到風浪過大導致預賽賽程延一天舉辦，黃義婷也出現划行感覺不如預期的狀況，不過在預賽和準決賽階段她皆划出分組第3名的成績晉級到可以爭奪奧運門票的決賽A組。

在決賽中她與日本、伊朗、越南、韓國、哈薩克共6位選手競速，最後的500公尺黃義婷一路衝刺，以7分58秒78的第三名成績取得東京奧運門票。

賽後黃義婷表示，其實在第一天預賽時，因為很久沒有比國際賽，加上遇到場地、船隻等各種不適應，其實非常緊張，也覺得自己可以再更好，「到了今天的準決賽，我覺得有比預賽更適應，也漸漸抓到水感和掌控船隻的感覺，相對降低緊張感。到了決賽就真的用全力衝了。」

對於連續兩年搶下奧運門票，黃義婷也表示，很高興自己可以再次踏上奧運殿堂，會好好珍惜這個得來不易的機會，並繼續努力訓練，把握當下，在奧運當天划出屬於自己的航道。

另輕量級雙人雙槳的謝怡晴、李冠儀選手在預賽時以分組第4名掉入敗部復活，在敗部復活時也未能進入準決賽，最後以總排名第10名坐收。

划船隊將於8日返台，並直接前往防疫旅館進行居家檢疫，關於隔離期間的訓練規劃並沒有鬆懈，划船協會與旅館協調，請輔仁大學協助運送3台測功儀至選手居住的防疫旅館，並依教練安排的課表進續朝目標邁進。