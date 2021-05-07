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划船／東奧門票到手 甜姐兒黃義婷將二度叩關奧運

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
里約奧運划船國手黃義婷在亞洲區奧運資格賽以總成績第三名的成績奪下東京奧運參賽門票。圖／承筠行銷提供
里約奧運划船國手黃義婷在亞洲區奧運資格賽以總成績第三名的成績奪下東京奧運參賽門票。圖／承筠行銷提供

里約奧運划船國手黃義婷在上周前往東京備戰亞洲區奧運資格賽後，今天傳回她在單人雙槳賽事拿下總成績第3名的好消息，順利搶下東京奧運門票，這也將是她生涯第二度向奧運叩關。

西式划船項目在東京的海之森水上競技場舉辦為期3天的亞洲區奧運資格賽，這也是該項目在亞洲區爭奪奧運門票的最後一站，中華划船隊派出單人雙槳的黃義婷以及輕量級雙人雙槳李冠儀、謝怡晴參賽，最後黃義婷以總成績第3名成功划進奧運殿堂，取得東奧門票。

儘管這次比賽一度受到風浪過大導致預賽賽程延一天舉辦，黃義婷也出現划行感覺不如預期的狀況，不過在預賽和準決賽階段她皆划出分組第3名的成績晉級到可以爭奪奧運門票的決賽A組。

在決賽中她與日本、伊朗、越南、韓國、哈薩克共6位選手競速，最後的500公尺黃義婷一路衝刺，以7分58秒78的第三名成績取得東京奧運門票。

賽後黃義婷表示，其實在第一天預賽時，因為很久沒有比國際賽，加上遇到場地、船隻等各種不適應，其實非常緊張，也覺得自己可以再更好，「到了今天的準決賽，我覺得有比預賽更適應，也漸漸抓到水感和掌控船隻的感覺，相對降低緊張感。到了決賽就真的用全力衝了。」

對於連續兩年搶下奧運門票，黃義婷也表示，很高興自己可以再次踏上奧運殿堂，會好好珍惜這個得來不易的機會，並繼續努力訓練，把握當下，在奧運當天划出屬於自己的航道。

另輕量級雙人雙槳的謝怡晴、李冠儀選手在預賽時以分組第4名掉入敗部復活，在敗部復活時也未能進入準決賽，最後以總排名第10名坐收。

划船隊將於8日返台，並直接前往防疫旅館進行居家檢疫，關於隔離期間的訓練規劃並沒有鬆懈，划船協會與旅館協調，請輔仁大學協助運送3台測功儀至選手居住的防疫旅館，並依教練安排的課表進續朝目標邁進。

東京奧運

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