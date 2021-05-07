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日本律師發動停辦東奧連署 兩天逾20萬人響應
曾三度角逐日本東京都知事的律師宇都宮健兒，5日在連署網站發動「停辦東京奧運」連署，並透過社群網站呼籲民眾參與，僅僅兩天已獲逾20萬人響應。
日媒Sponichi Annex報導，宇都宮在連署網站說明，基於日本境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情擴散，要安全舉辦東奧及帕運，不得不說極為困難，且為了因應東奧，將分散醫療能量等各項寶貴資源，也可能造成疫情惡化。
宇都宮在連署網站Change.org發起「為了保護眾人的性命與生活，要求停辦東京奧運」連署，到台灣時間今天下午1時40分為止，已超過20萬5000人響應。
宇都宮去年參加東京都知事選舉時也曾主張，如果疫情蔓延造成相關各界認為無法舉辦時，應促請國際奧林匹克委員會（IOC）停辦東奧。
他在連署網站放上一張用5個禁止標誌取代奧運5環的紅底警示圖，上面以英文及日文寫著「停辦東奧，拯救生命」。
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