焦點人物／聽奧球后范榮玉 期盼自己能成為身障羽球引路人

「做自己，才能吸引喜歡的人」，這是范榮玉在社群平台上的簡介，從小就需要去面對各種異樣的眼光，范榮玉用出色的運動表現及學業成績讓自己發光發亮，用自身力量破除外界的懷疑，這樣的一個 26 歲女孩，在球場上及球場外都在努力著一件事，就是做自己。

孩提時期的范榮玉 (照片提供：范榮玉)

不要以為你不一樣

范榮玉因為罹患罕見疾病「崔契爾柯林斯症候群」（又稱「下頷骨顏面發育不全症」），從小因為顏面骨骼發育不全，導致呼吸道變得狹窄，為了避免發生呼吸困難等情形發生，范榮玉的父母必須要在她睡眠期間特別留意，也因為免疫系統較差、營養吸收不良，健康以及飲食部分相當留意。從三歲開始學游泳，到小學三年級因為父母親喜愛羽球的關係，開始加入羽球校隊，范榮玉比起其他身心障礙者來說，開始運動的時間早很多，「我覺得我跟其他身心障礙者的差別在於我敢在大家面前運動，很多人是不敢在大家面前運動的，因為一直要調適別人的眼光，我現在 26 歲，一路上遇到的人都不同，要不斷調適，如果是在訓練場域裡，有時候也會有一些旁觀的人，不過我不會去抗拒那種眼光，因為我也知道他們對我們不了解，加上自己有點實力後就比較不會心虛，但其實這種感覺是很難克服的，比較像是習慣，因為還是會不舒服。」

范榮玉以過來人的角度講述身心障礙者出外運動的難處以及受到的異樣眼光。「我的選手生涯都是跟一般選手一起訓練，但小的時候我很容易把自己的失敗歸咎於自己的不一樣，覺得別人應該要對我比較特別，但 16 歲那年，教練有一次就對我說，不要以為你跟別人不一樣，就可以輸得很應該，這句話影響我到現在，無論是在羽球場上還是在場外。」不要以為自己不一樣，是范榮玉至今都放在心裡的一句話，也讓他面對之後的挑戰時能更加有韌性。

鐵人三項運動讓范榮玉踢到了鐵板 (照片提供：范榮玉)

從羽球轉戰三鐵 范榮玉拓展自己運動版圖

去年底剛完成富邦金控 LAVA TRI 鐵人賽大鵬灣站的范榮玉，對於自己初鐵的表現其實非常不滿意，「訓練了一個月就去參加 LAVA TRI 鐵人賽，一開始就是抱著去玩玩的心情，結果被震撼教育，比賽結束很挫折，挫折的點不是成績不好，挫折的是我又抽筋，因為我算很會抽筋，這讓我很失落，因為身障者運動本來大家還是會比較擔心，我現在也在這圈子工作同時又是運動員，所以我覺得我要保護好自己，不能讓大家擔心，不想再加深身障者就是弱勢的形象。」因為不服輸，現在范榮玉一週訓練六天正在為下一次的賽事做準備，期待能順利完成比賽。

記滿比賽細節的筆記本 (照片提供：范榮玉)

而談到羽球與鐵人三項的區別，范榮玉認為羽球還是更為複雜的運動，「羽球是個比較複雜性的運動，你要對付那顆球之外，你還要對付對手，要在很短的時間內找到對方的弱點，如果沒找到就會比較辛苦，但鐵人三項的話，你有練就有，沒練就沒有，羽球有些人靠著天份就會拿到成功，加上努力的話就更厲害了，但三鐵就是練就對了。」范榮玉謙虛地說自己在羽球上的天份並不好，但鐵人三項是個練習就會得到回報的運動，而且終點是不會跑走的，「羽球你不會知道終點在哪，因為對手一直在變化，但鐵人三項的終點就只有一個。」之後羽球和鐵人三項都會持續參賽，對於是否直接轉到鐵人三項擔任選手，范榮玉笑笑地表示目前還不會這麼做。

閒暇時間范榮玉就喜歡拿著相機拍照 (照片提供：范榮玉)

用文字和照片抒發心情

比賽和生活中總會遇到大大小小的挫折，除了運動，范榮玉的抒發管道就是用文字留下紀錄還有拍照，「遇到挫折會寫文章發在 IG，這樣的訊息傳達，除了是自己的情緒宣洩之外，也是讓大家看到我遇到這樣的問題，很多身障者跟我一樣也面對這樣的問題，很多不是我們自己造成的，我希望大家能多看見這樣的聲音。」而拍照則是希望能夠幫努力的人們留下故事，「我是大一大二的時候開始拍照，希望幫別人紀錄下很努力的那一刻，幫他們留下畫面和故事，而且拍照的時候不需要說話，我只需要專注在鏡頭上，就能留下每一幕精彩的畫面，有些人可能是第一次打比賽或是最後一次參賽了，我的照片就會成為他們的回憶和故事。」

無論是球場上還是球場下 范榮玉都會做好計劃 (照片提供：范榮玉)

對於未來沒有想太多 但已做好計劃

「前年九月去筑波大學交換研究生一學期，雖然我是體育史學門，但我都在適應體育那邊打滾也比較有興趣。」大一的時候因為有日商來學校招募幼兒體育的老師，對此感到興趣的范榮玉從那時候開始選修學校的學程以及請家教補日文，在前往筑波大學前已經達到日文 N2 的等級了。「在日本的身心障礙者比較容易被看見，他們的成績也比較好，選手也比較願意出來，比較有榮譽感，向心力也好，那時候我去看東京奧運測試賽，看到很多廣告看板等等都在宣傳選手，會讓選手感到被重視。」

對於日本的身障運動推動，范榮玉覺得很有感觸。而訓練上日本也是保持一慣的整齊劃一，「在日本除了上課之外，也會跟他們球隊一起訓練，他們是很有紀律的訓練，在日本就算沒有教練大家還是會自動自發，我可能都已經早半小時到了，但我還是很常是最後一個到的。」訓練的自主性讓范榮玉開了眼界，而訓練方式也讓他有一點吃不消，「訓練上的模式反差很大，在台灣大概是實力差不多的人一起訓練，但日本可能是一個晚上需要跟所有人都打一輪，從最強到最弱的都打一輪，因為我是一個比較講究安全感的人，所以變動很大還是會有點不習慣。」

這一學期的交換其實也讓范榮玉又確定了自己的下一步，「我是喜歡計畫的人，喜歡先做好計劃再做一件事情，比較少臨時起意。而且我也是儀式感比較重的人。比賽之前的流程一定要走完，賽前前往比賽的路上一定要聽音樂，做操的順序也是一樣，一步都不能錯，如果被人打斷也要接著照順序做。接下來會準備公費留學，繼續去筑波大學攻讀博士，想要讀適應體育，碩班去交換學生其實就是想要先去看看環境。」從大一學日文，到碩班交換先看看環境，范榮玉雖然總是把沒有想這麼多放在嘴邊，但對於未來還是很有計畫。

時常受邀演講的榮玉 (照片提供：范榮玉)

從受人幫助到幫助別人 范榮玉期盼自己能夠回饋基層

范榮玉 14 歲就代表台灣參加比賽，加上小時候很早就接觸運動，因此一直認為自己是很幸運的那一個，「覺得自己有一點使命感，因為有一點點成績，在這個領域可以影響到一些人，我是很幸運的人，希望開闢一條新的道路給後面的小朋友走，畢竟我一路都被照顧，現在也要換成我照顧別人了。」對於還沒有接觸運動的身障朋友，范榮玉也鼓勵他們應該要多多嘗試，「對於身心障礙的朋友來說，一開始多方面去嘗試很重要，去找到自己有興趣的項目，當然教練或是朋友的帶領也很重要。」

「參與運動能夠幫助身心障礙朋友更快的成長，因為會面臨挫折面對失敗，在很年輕的時候，其實對於後來的生活有很大的幫助。適應能力也會比較好。」范榮玉認為建立自信對於身心障礙朋友說是很重要的事情，「身心障礙者有時候會仗著自己的障礙要求大家都要照顧他們，但平常人很難去說，但我們就可以去教育他們。」

因為同樣是身心障礙人士，范榮玉認為有些事情必須由他們來做。「過去我認為運動讓我更有信心一點，但現在我可能會說，我以身心障礙選手的身份存在體育圈裡，以前會很排斥，大家都想要去標籤化，但我現在認為也沒有不好，反而更容易被看見，我不怕成為特別的那一個。」從 18 歲奪下聽奧女子單打金牌到挑戰鐵人三項，再到遠赴日本交換學生，范榮玉不斷的在挑戰自己，而這條挑戰之路並不會輕易地停止，她將不斷繼續往前大步邁進。

責任編輯：Andrew Chen

圖片來源：蕭群