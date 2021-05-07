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精華影輯／Challenge Taiwan 鐵人賽 遍體鱗傷仍然邁進！

運動筆記 / 小科

大家好~我是小科~ 這次的Challenge Taiwan不管賽前還是比賽當天，遇到很多跟我打招呼的鐵友，也有跟我道謝的鐵友，真的讓我很開心，也很高興能幫助到大家~

這一次我一樣也是拍攝了紀錄，雖然沒有上次這麼順利就是了XDDD

但也是盡我當時的全力，把這次的過程做個紀錄，有緊張、有開心、有痛苦、有失望，當然不能少的就是堅持下去...內容部分就麻煩佔用大家一些時間觀看了，鐵人三項真的是一個很迷人的運動，如果還在猶豫的朋友，希望我的影片能給你一些動力，我可以完成，你們也一定沒問題，報下去就對了!!

最後再次感謝當天幫助我，以及幫我加油的朋友們，我沒辦法報答你們什麼，只能將感謝轉成影片紀錄下來，希望以後在賽道上再互相加油！我們明年CT再見囉！！ 

鐵人三項

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