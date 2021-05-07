2021十面埋伏單車遊 鳳山場

十面埋伏單車遊是高雄市政府觀光局2021年度的單車季活動，今年總共會推出10場次，像是會有千半單車活動、玩家單車遊程、比較適合親子休閒的深度單車遊，加上6月3日世界自行車日環島騎乘活動，一路會從5月份騎到11月，滿滿滿滿的單車活動。

第一場是5月16日在鳳山的藝文廊道單車遊，之前幾乎每年都會有鳳山的單車活動，我自己覺得鳳山是一個很可以騎單車的地方，他有古老的城市景觀，而且有一些點是騎著單車就能接觸到古蹟城牆，但又有最新最潮的熱門景點，像是衛武營文化藝術中心，還有最近開始有青年進駐的黃埔新村，加上老城市的老味道總是特別多，每每來鳳山騎單車就是吃的特別飽。

而這次的鳳山單車活動，起點是在衛武營都會公園，把年度第一場單車活動放在這裡出發，也可以說是準備騎向2022台灣燈會在高雄的一場活動，因為明年台灣燈會就在高雄，而且這裡也是雙主場的其中一個場地，單車路線會騎經近年很夯的衛武迷迷村，這裡一整個社區都是彩繪村，把整個社區的建物外牆當成是畫布，打造出輕藝文的活力感，小角落裡還經常會有些小驚喜的裝置出現，我喜歡騎單車穿梭於此，看著社區裡的人看著我，是滿有趣的畫面。

其他的景點像是騎單車經過曹公路水圳、大東濕地公園、鳳山溪自行車道、鳳山三民路古街，以及最近又開始有業者經營的鳳凌廣場抒嗜人文茶飲,，一開幕立馬成為網紅拍照的熱門景點，雖然是白天經過，也滿有特色的。最後還會經過鳳山溪旁的訓風砲台，這裡會發放在地美食的補給品，聽說也是網美肉圓店的美食，是整個都在走美美的風格。

終點站則是會到最近幾年重燃生命力的黃埔新村，以前根本不想繞進來的地方，自行開放以住代護，以及青年進駐之後，開始有了活力與生命，也經常有活動在這裡舉辦，這次觀光局的單車活動，還特地把終點設置在黃埔新村，應該是想要推廣這裡，讓更多的人不但可以騎單車遊覽鳳山，還可以在最後來到黃埔新村看看這個以陸軍為重的城市，他所留下來的歷史痕跡。5月16日當天黃埔新村會有村遊日的活動，會有公益市集、音樂會等節目，騎完單車到黃埔新村就整個很Chill，可以走走逛逛，巷弄間有掛著「串門子」的牌子，還可以進去跟住戶聊聊天。

當然，路跑活動或是單車活動結尾一定要來個抽獎，就像是吃完正餐要來吃個甜點一樣，這次的抽獎除了一些運動用品、戶外活動用品、電影票這些東西之外，最吸睛大概就是拿出最新款夢幻紫的iPhone 12 手機來當噱頭，是還滿吸引人的，我也好想要那支手機，報名費用是250元，送一件十面埋伏單車遊的紀念衫，還有伴手禮、紀念品、補給美食、完騎獎牌，跟一張50元的商圈券可以在現場市集消費，主辦單位說買250元送500元，是有沒有那麼誇張啦，總之是很誘人，就看你要不要來衝一波搶手機。

#不要跟我搶手機 #要跟我搶手機 #跟我搶手機

微笑不失禮的傳送門

活動日期：2021年5月16日(日)

報到出發地點：衛武營都會公園

費用：

一個人說走就走$250元(每人)

三個人就多送你一人$4人750元/平均每人188元

六人揪團超好康$100元(每人)

高雄乘風而騎-十面埋伏粉絲專頁https://www.facebook.com/khbikekhbike

鳳山場報名https://www.accupass.com/go/20210516

高雄市政府觀光局「高雄旅遊網」https://khh.travel/

當天會送給騎車的朋友們的紀念衫(美美的可以單買嗎)