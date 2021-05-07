聽新聞
test
0:00 / 0:00
好消息！ 輝瑞和BNT將提供東奧代表團疫苗
美國藥廠輝瑞（Pfizer）和合作的德國生技公司BioNTech今天宣布與國際奧林匹克委員會（IOC）談成合約，提供東京奧運參賽者和工作人員2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗。
輝瑞和BioNTech在聲明中還說，他們會與各國的體育管理機關連繫，以確保所有要前往日本的相關人員出發前都能打到疫苗。
輝瑞和BioNTech表示：「提供給參與賽事代表的首劑疫苗預計5月底開始出貨，盼能達成目標，確保代表們在抵達東京前能接種到第二劑疫苗。」
法新社報導，國際奧會主席巴赫（Thomas Bach）對於這份疫苗供應協議表示歡迎。受到疫情影響，東京奧運舉辦時間已由去年夏天延後至今年7月23日至8月8日。
本屆奧運預期有1萬1000多名運動員參賽，其中許多人已在各自國家取得疫苗。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言