好消息！ 輝瑞和BNT將提供東奧代表團疫苗

美國藥廠輝瑞（Pfizer）和合作的德國生技公司BioNTech今天宣布與國際奧林匹克委員會（IOC）談成合約，提供東京奧運參賽者和工作人員2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗。

輝瑞和BioNTech在聲明中還說，他們會與各國的體育管理機關連繫，以確保所有要前往日本的相關人員出發前都能打到疫苗。

輝瑞和BioNTech表示：「提供給參與賽事代表的首劑疫苗預計5月底開始出貨，盼能達成目標，確保代表們在抵達東京前能接種到第二劑疫苗。」

法新社報導，國際奧會主席巴赫（Thomas Bach）對於這份疫苗供應協議表示歡迎。受到疫情影響，東京奧運舉辦時間已由去年夏天延後至今年7月23日至8月8日。

本屆奧運預期有1萬1000多名運動員參賽，其中許多人已在各自國家取得疫苗。