全大運／防疫總動員 成大組織防疫網

110年成功大學全大運14日開幕，今天就有射擊賽程展開，配合近期疫情狀況，體育署昨天在署長張少熙領軍下也召開防疫計畫準備工作，包括人員管理、消毒清潔等各項準備都和成大討論，盼能打造出一場安全無虞的賽事。

去年全大運和全中運都因新冠肺炎疫情影響延期，今天雲林全中運上月順利落幕，全大運登場前國內卻接連傳出染疫個案，疫情緊張。體育署學校體育組組長蔡忠益表示，有鑑於近期國內疫情狀況，昨天署長張少熙特別開防疫準備工作，除遵照疫情指揮中心指示，體育署和成大也有因應方式，像是智能臉部辨識體溫量測系統配合防疫健康問卷，本身就有醫院的成大也連結台南周邊醫療院所，組織成防疫網等。

成大全大運14日開幕，18日閉幕，今年配合延期一年的東京奧運還規畫測試賽，包括高三的體操好手丁華恬，及沒有學籍的「鞍馬王子」李智凱、「最速男」楊俊瀚都有再一次實戰機會。