體操／分享體操學習歷程 唐嘉鴻、丁華恬備戰全大運

我國東京奧運體操國手唐嘉鴻、丁華恬今天出席體育署體育教學成果發表記者會，分享過去在學校接受體育教育的學習歷程，而兩人也將在下周登場的全國大專校院運動會中出賽，為東京奧運進行調整。

為協助學校體育教師適切融入12年國教健康與體育領域課程綱要，體育署在今天舉行體育教學成果發表記者會，說明近年推動相關計劃的成果，並邀請到已經取得東京奧運們點唐嘉鴻與丁華恬分享他們在體操領域的學習歷程。

其中在「國民中小學體操教學推廣計畫」中，則為國小學生設計專屬的體操教學課程教材內容，讓過去較難被認識與接觸的體操運動得以在校園中落實，這也讓丁華恬直言相當幸福，「我以前是在育樂營中接觸到體操，因為不是每個學校都有器材和資源能夠讓接觸到體操；而我過去除了體操外，也曾接觸過桌球、羽球、游泳甚至是蛇板等運動。」

至於就讀台師大且有修教育學程的唐嘉鴻也透露，不排除在卸下選手身份後轉任教職，「體操以前在國內都還是比較冷門的運動，直到2017年才慢慢被大家看到，這是一個幫助身、心靈全方位發展的運動，能看到體操在課程中落實，真的很開心。」

唐嘉鴻與丁華恬下周也將在台南成大舉行的全大運中出賽，為東京奧運進行備戰，其中剛參加完國手選拔賽的唐嘉鴻就表示，這次比賽調整的其實沒有非常好，這段時間也將會著重質量訓練，提升流暢度，「畢竟這次奧運主辦國是日本，他們可能會更重視選手的質量表現，所以在難度部分不會刻意去追求。」

而丁華恬也表示，這次東京奧運在平衡木項目較具有競爭力，目前練習時也較著重在平衡木的訓練，「我會把握這次大專盃的出賽機會，找回比賽的感覺。」