馬德里名人賽／碰壽星不手軟 納達爾打下同胞新星

生日當天和偶像在場上對陣，對西班牙小將阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）就像美夢成真，不過「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）完全沒手軟，只讓壽星拿了3局，以6：1、6：2拿到馬德里名人賽第3輪門票。

阿爾卡拉斯在西班牙時間5日過18歲生日，他首輪拍下勝利才獲得和納達爾對陣機會，且還破了偶像2004年的紀錄，當時18歲的納達爾打下馬德以名人賽勝利，成為賽史最年輕的奪勝選手，17年後由同胞小將以17歲之齡改寫。

這場「西班牙內戰」，配樂是球迷齊聲唱生日快樂歌祝福阿爾卡拉斯，不過納達爾送上的生日禮物有些殘酷，5度破發下讓阿爾卡拉斯打包出局，不過賽後納達爾和阿爾卡拉斯及賽事總監羅培茲（Feliciano Lopez）也在場上一同享用生日蛋糕。

納達爾讚同胞小將潛力十足，「他已經打出很棒的水準，但我仍相信，他未來會是個不得了的球員。」納達爾也提到，不管是西班牙球員或西班牙球迷，都需要新面孔，很開心看到阿爾卡拉斯在網壇努力。

剛滿18歲的阿爾卡拉斯表示，和偶像對陣中得到許多收穫，「我知道面對不好打的時刻要如何應對，知道如何和這樣的選手過招，這是很辛苦的比賽、難纏的對手，我必須從中學習，我相信經歷更多這樣的比賽，我會成長更快。」

納達爾以頭號種子之姿開紅盤，第3輪將碰澳洲21歲網將巴比倫（Alexei Popyrin）。