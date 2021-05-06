舉重／12年敦奧金牌終於到手 許淑淨發文感謝外界支持

台灣舉重女將許淑淨2012年參賽倫敦奧運奪銀，然而該屆金牌得主哈薩克選手趙常玲在2016年由於藥檢未過取消資格，改宣判由許淑淨遞補，今天終於如願拿到這面遲來的金牌，2016年里約奧運也奪金的她成為台灣第一位拿下兩面金牌的得主。

許淑淨在昨天（5日）拿到奧運主辦方寄來的金牌後，在臉書感性發文寫道：「2012年倫敦奧運，21歲的我，第一次站上奧運會的舞台，緊張、興奮，最後拿下了銀牌；2016年被通知，我將遞補成為金牌，經過了5年，今天，從中華奧會林鴻道主席的手上，正式拿到倫敦奧運會金牌。」並感謝所有支持他的朋友。

因為累積傷勢影響，現年29歲的許淑淨在2018年6月時宣布結束選手生涯，然而在19年3月也曾傳出17年的藥檢複驗未通過，雖然不影響兩屆奧運的金牌，卻必須繳回當年在世界舉重錦標賽獲得的銀牌。