賽事心得／CT113 PB推進到6:20

去年十一月，2020 CT 拿到 6:35的PB時，滿心認為我如果把跑步練好，把補給做好，sub6也是有可能的。於是今年一月跟 Tino 討論後，決定以全馬破四的課表為基礎，抽出一定的時間給游泳和騎車，展開為期 16週的訓練。除了努力吃課表之外，還特別找B哥商借他的SLR1-Aero板輪，希望這回可以騎得又快又帥。

針對去年噴掉一包GEL的問題，這回全部都用32Gi的GEL（主要是看上它不用撕，在騎車的時候吃比較方便），而且多帶一包備用。16個星期的訓練和調整，終於在 4/24 要驗收。其實最後兩週心情是很忐忑的，4/7跑了一個很過癮的Tempo Run，4/11游了很暢快的長距離，但在那之後各方面的狀態都略為下滑，除了累積的酸痛明顯的緩解之外，最後兩週的減量過程還蠻提心吊膽的。

另一方面，天氣也來攪局，舒力基颱風眼看是會在外海轉彎不會登陸，但轉彎的時間和位置都深深影響比賽當天的天氣，下雨還是不下雨？會下多少？什麼時間下？吹什麼風？每一件事都讓我掛心，卻只能勤看氣象猜測，什麼也不能做。對我而言，今年另外一個重大的變更是不再單獨行動，參加了吉哥組的早餐鐵人隊，有「樂享騎乘」車隊的保母車接送，解決了鐵人賽麻煩的後勤問題。

4/23，報到之後試游，水溫比去年十一月溫暖一些，複習踩水、水中出發。今天就是來玩水的，順便實現了在活水湖游蝶式的願望。算起來已經是第三次參加CT113了，熟門熟路的把單車和轉換袋搞定，就很爽快的去等著跟大家一起晚餐。吃到一半看著窗外的雨，想起沒有做防水措施直接淋雨的單車，唉，這下回去得好好保養了。

跟兩週前的普悠瑪相比，這週末活水湖的水位低了大概一尺，非常適合站在平台上用淺跳式入水。隨著五分鐘一梯次的下水順序，賽前的最後半小時似乎突然變得緊湊起來，五.四.三.二.一.砲響，起跳出發。

今天的呼吸一直順不過來，常常要用划二換一，但我知道自己二換一容易歪，因此要搭配更多的抬頭定位來修正航線。最順的一段路是在去程的後半，開始看見紅色的浮球，決定遠離岸邊直撲而去，只是這次選擇迴轉的路徑比去年靠近浮球，連帶的就有更激烈的水中格鬥，在這邊我看見了一頂藍色泳帽，代表我被晚5分鐘出發的後一梯次追上了，慘～～～枉費賽前還跟 Eric Yang 說一起追擊灰色黑色泳帽的，結果才到折返點就被後面的逮到了。回程一直都是讓我比較苦惱的，那種「怎麼都沒有在前進」的感覺比去程更明顯，只能定下心來一下一下的把水推完。其實以GPS路徑來看，回程是比去程更乾淨俐落的，這可能得利我更勤於定位吧。

上岸，按錶，45min，比去年慢一些，看能不能在後面討回來。

T1吞了一包GEL，牽車出拱門，自認為今年T1比去年順暢，但實際上多了一分鐘，不知道到底怎麼浪費掉的。但至少今年有記得把卡鞋的魔鬼氈解開，可以順利上車出發。有了過去半年的功率資料作為參考，Tino 建議踩 150W 就好了，不要在上坡硬拼，於是今天上坡或者逆風只要覺得累，就低頭看一眼功率，笑一笑安心的降低輸出。鑑於去年噴掉一包GEL的慘痛經驗，今天乖乖多帶一包備用膠，然後每 15km 很認命的吞掉一包。今天大致上而言吹東北風，去程會比較多逆風，回程則會稍微順風。過了 30km 左右雨勢有點明顯，風鏡上面滿滿水珠卻又沒辦法擦。

過了八嗡嗡的補給站，奮力爬上那個惱人的上坡之後，開始邁向回家的路。跟去年相比，現在更習慣趴 Aero Bar 了，在回程的幾個下坡路段都能很放肆的趴著向前衝，一度在下坡想看自己能踩多快，最後只踩到 58 沒有上到 6 字頭。回程的路上又是算數學的時間，估計完成時間是2:50，於是回程每公里就開始計算是快了還是慢了，會不會超過2:50。回程的路上覺得大腿內側有摩擦的灼熱感，莫非腿又變更粗壯了？算著數學打發時間，很快的就回到了中華大橋上，今天沒有F-5E/F起降的轟鳴聲，就這樣平淡的進入森林公園。一個小插曲是下橋之後開始準備脫鞋子，結果在進入森林公園前的石板路面，因為單手控車而差點落馬，還好穩穩的抵達通過。

截至目前為止，游泳比去年慢，騎車比去年慢，看來今天sub6是不用想了，但好好跑的話，635的PB和630的關卡也許還有機會挑戰一下。在T2或者路跑剛出發沒多久，就似乎按錯了碼表，讓FR935變成了暫停狀態，大約在500m之後發現，後續的距離判斷就只好跟路標交叉比對之後靠心算了。

離開活水湖的時候遇上迎面進入的吉哥嚷著他今天爆了，只是我自己也沒好到哪裡去。大約5k左右進入公園裡的折返路段，小腿就開始蠢蠢欲動的醞釀著罷工，才跑了1/4而已啊～～～只能低聲安撫著雙腿，試著調整跑姿找一個比較不會被雙腿抗議的方式前進，但整體而言效果不大，我只能逼自己在補給站中間不要停不要走，把自己穩穩的帶出森林公園，進入馬亨亨大道。一進入馬亨亨就拿到一包冰塊，趕緊塞進衣服背後協助降溫。

整條馬亨亨就是今天最開心的一段，每隔幾百公尺就有一個補給站，而我就很沒意志力的站站停，一點水或運動飲料都好，某種程度上是給自己一點點休息的機會。過了折返點之後，在這一段路上第三度遇上吉哥，問起樂享騎乘私補站的距離，看來狀況真的很不妙。請他加油堅持住之後又繼續上路。也在這一段路上遇見無敵醫師，自從2016柏林馬認識無敵之後，每次總是驚嘆他能一邊比賽一邊拍下張張美照。今天看來無敵沒有要拼成績，所以才會落到我後頭去了。

應該在 15km 左右一陣嚴重的抽筋襲來，哀號的同時竟然被 Eric Yang 追擊到了，被領著到不遠處的瘋騎雲泳補給區去好好噴了肌樂，試圖讓剩下的距離好過一些。重新進入森林公園，補給站之間的距離恢復到「正常」的水準，就很難逼自己一直跑跑跑下去，偶爾還是會走一小段來調節一下，小走幾步之後不敢多耽擱，寧可用六分半的速度咬牙跑著，也好過在路上煎熬著。倒數1.5k左右是力愙的補給站，補給站前前後後那些酸言標語實在太激勵了，比起那些「轉個彎就到了」的迷湯，這些酸溜溜的標語出現在這裡，在會心一笑的同時總讓我想趕快看到下一個又寫了什麼。

今年的路線小修，不用在海巡署前面很厭世的折返跑，離開海邊就直奔會場鐵花村而去。最後這一小段路很想提速但又怕抽筋，只能穩穩的向前推進。翻過終點附近的地形之後，終點拱門再次進入視線範圍內，這一小段路觀眾超多，寧可被後面的超過也不想抽筋或者跌倒，維持住推進的節奏，過線，停錶，轉身向賽道和志工們鞠躬道謝之後，就開心去領完賽物資了。

跟普悠瑪的跑步路線相比，我一直都覺得CT的路線規劃比較有趣。以113而言是活水湖一圈，森林公園一個折返，馬亨亨一個折返，而不是一直在馬亨亨上面折返跑。從heat map看起來，今天的速度維持得還不錯，就是那些藍點（補給站）浪費了太多時間了...haha

賽後總結算，游泳多了2min，T1多了1min，騎車多了5分多鐘，T2省了快要1min，靠著跑步進步24min，一舉把PB再向前推進到6:20，沒有達到A標（sub6），至少守住了B標（sub 630）。6小時大關就留給下次吧。

賽後檢討

游泳要練到去年的43min以下，甚至挑戰sub40可能不是短期內可以達到的，今年45min大概就是可以接受的下限了，試著讓自己再更放鬆一點，穩住三換一或者四換一的節奏，可能是現階段的重點。水中定位比以前熟練了一些，可以考慮適度遠離池邊了。另一方面，比較今年和去年的紀錄，划頻從22/min降低成20/min，我想這是速度變慢的關鍵，至於要怎麼把划頻提昇，就再未來這一年慢慢練吧。

T1不知道到底在摸什麼，再多練吧。騎車的平均瓦數比去年降低，但時間也比去年退步，高框板輪的優點目前看起來還不明顯，不用急著砸錢買板輪，如果希望用更「省油」的方式完成這一個階段，想辦法把FTP拉高可能更有意義。（是說板輪比較帥，可以增加「心靈瓦數」，不知道算不算個升級理由...XD）

靠著不穿襪子跑步，在T2榨出將近1min，還想進步就得再想一想了。跑步是這次訓練的主角，也順利在這一個階段榨出了超過20min。以Garmin的資料來看，停補給站的時間高達15min，顯然我低估了補給站對成績的殺傷力。理論上這次的訓練，我應該可以用6分出頭的速度輕鬆巡航，但以當時的狀況仍然做不到，顯示前面的騎車有點過度操勞。說到底跟去年11月的檢討一樣，得想辦法用更經濟的方式，把自己帶出T2，然後讓平常的跑步訓練得以發揮。明年已經報名完成了，活水湖我們2022年見。