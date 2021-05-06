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賽事心得／CT226 第一次挑戰超鐵 弱女子就巧奪第三名
📝為什麼想挑戰超級鐵人226公里？
時間拉回半年前2020/11，幸運地和同伴完成226接力獲得第二名🥈我沒有雀躍，頒獎上台也沒有穿完賽衣。
因爲當時我的腳狀況極差，全馬跑出個人最慢成績，當下我就決定要把腳顧好，我想要完成自己的個人超鐵226。
雖然我跑得不好，慶功還是一定吃的呀(燦笑~~
去年接力報到的興奮模樣🥳
📝226最難的其實是......「報名」
不信？那你試試看😄😄😄我反覆的跟自己確認，萬一失敗我可以接受嗎？會一蹶不振嗎？......答案是：我可以接受失敗，但是我不願意放棄去嘗試和挑戰！報名了，就會想辦法練習（不然豈不是花貴森森的報名費卻坐以待斃😆來吧！我打算認真訓練三個月。
📝準備策略，知己知彼 百戰不殆
因為很清楚自己游泳超級弱，騎車也不快，因此特別針對前兩項做訓練，感謝教練修正動作並帶我們到和平島海水泳池，練習開放水域泳訓😍
📝單車的訓練則是練習長距離騎乘。
練過一次竹高300公里，覺得好像體力沒有問題。
但比賽有逆風上坡，所以也再多練習順逆騎乘，最長是新竹八里往返大約135公里。
另外還有經典美利達116K，路線非常適合練車，是很值得報名的一場秒殺賽事。
遇到一輪趕快合影😍
📝跑步的部分
賽前三個月要求自己月跑量100，每個月跑一次半馬。比賽就即興演出即可🥳
賽前一週的10公里暖身～分六好幸運
台新香香半馬遇到鐵人一哥～好預兆
YYSPORTS 跑步班維持每週一次訓練
📝比賽當天紀錄
可以參考我的FB https://www.facebook.com/100000414163511/posts/4383837761639986/?d=n
女子分組第三名🥉我穿上完賽衣了😍
📝弱弱的女子如我都可以完成✅超鐵226公里的挑戰 是不是很值得嘗試呢？
選手個人highlight影片👆
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